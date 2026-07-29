Mejoran la movilidad en Tlaxcala

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, entregó cuatro obras de infraestructura que mejoran la movilidad y la calidad de vida de cerca de nueve mil habitantes de los municipios de Xaltocan y Muñoz de Domingo Arenas, con una inversión estatal superior a los 5.1 millones de pesos.

La mandataria destacó el respaldo que su administración brinda a los municipios a través de recursos extraordinarios destinados a obras y programas sociales en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

“Antes, los presidentes estaban solos; tenían que hacer con su presupuesto lo que podían. Algunos tenían ocho millones para obra y otros un poquito más. Es muy poco para realizar obras como las que entregamos hoy y, si quieren hacer una más grande, no pueden”, comentó.

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Durante la entrega de la avenida El Rastro, detalló que su gobierno destinó 105 millones de pesos extraordinarios al municipio de Muñoz de Domingo Arenas, de los cuales 53 millones corresponden a obra pública, que permitieron la construcción de la presidencia municipal, el gimnasio al aire libre, la construcción de las carreteras de acceso a Guadalupe Cuauhtémoc y Cuamantzingo-Muñoz, la instalación de juegos infantiles, la rehabilitación de parques, pavimentaciones, guarniciones y banquetas, así como la mejora de espacios deportivosa, además de programas sociales, entre ellos, apoyos para vivienda, entrega de tinacos, calentadores solares, puertas y ventanas, así como ayudas funcionales, operaciones de la vista y apoyos a jefas de familia.

Cuéllar afirmó que su administración impulsa la transformación de Tlaxcala con obras históricas realizadas con presupuesto estatal, como hospitales, universidades, bachilleratos e infraestructura deportiva, que formarán parte de las siete mil acciones que dejará como legado.

Tlaxcala mejora movilidad: Lorena Cuéllar entrega obras en Xaltocan y Muñoz

Miles de habitantes en Tlaxcala ahora disfrutan de una mejor movilidad gracias a la entrega de cuatro obras de infraestructura vial. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró estos proyectos en los municipios de Xaltocan y Muñoz de Domingo Arenas, beneficiando a cerca de nueve mil personas con una inversión estatal superior a los 5.1 millones de pesos mexicanos; estas acciones buscan elevar la calidad de vida y facilitar el tránsito diario de las comunidades.

Los trabajos incluyeron la Avenida El Rastro y las calles Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas en Muñoz de Domingo Arenas, con una inversión cercana a los tres millones de pesos.

Invierten 2.19 mdp en Xaltocan

En Xaltocan, se rehabilitó la carretera Xaltocan-Tlatlahuquitepec, con 2.19 millones de pesos, mejorando significativamente las condiciones de tránsito para más de cuatro mil 500 residentes; estas obras son parte del compromiso estatal para fortalecer la infraestructura municipal y el desarrollo local.

La gobernadora Cuéllar Cisneros subrayó la importancia de apoyar a los municipios con recursos adicionales; “Antes, los presidentes municipales tenían presupuestos limitados para obras, lo que dificultaba proyectos de mayor envergadura,” comentó, destacando que su gobierno destina fondos extraordinarios para que las comunidades realicen las mejoras que realmente necesitan, impactando directamente en el bienestar de las familias tlaxcaltecas.

Un ejemplo es Muñoz de Domingo Arenas, que recibió 105 millones de pesos extraordinarios, de los cuales 53 millones se destinaron a obra pública como la construcción de la presidencia municipal, un gimnasio al aire libre y nuevas carreteras. Además, se implementaron programas sociales con apoyos para vivienda y calentadores solares; estas acciones se enmarcan en una visión de transformación para Tlaxcala, con un legado de siete mil obras históricas, incluyendo hospitales y universidades, que su administración dejará para el estado.

La rehabilitación de la carretera que conecta con Tlatlahuquitepec agilizará los traslados diarios en Xaltocan. ı Foto: Especial.

El secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, confirmó la próxima rehabilitación del boulevard Tulio Hernández Gómez, con una inversión de 4.1 millones de pesos, resultado de la gestión de legisladoras locales y del presidente municipal. Este trabajo coordinado, reconocido por las diputadas Gabriela Hernández Islas y Lorena Ruíz García, y el alcalde Héctor Prisco Fernández, demuestra un gobierno cercano a la gente que atiende las demandas ciudadanas para un crecimiento sostenido.

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JVR