Tlaxcala fortalece laboratorio de salud con equipo y abasto al 99%

Tlaxcala fortalece su Laboratorio Estatal de Salud Pública con una inversión de cerca de 24 millones de pesos mexicanos en equipo de cómputo, insumos médicos y vehículos operativos; esta mejora busca agilizar los diagnósticos y ampliar la capacidad de respuesta ante enfermedades, beneficiando directamente a las familias tlaxcaltecas; el abasto de materiales para estudios de laboratorio ha pasado del 55 al 99 por ciento durante la presente administración.

Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega del equipamiento

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega del equipamiento y anunció la ampliación de las instalaciones; estos nuevos espacios optimizarán los servicios y serán más funcionales para el personal.

La mandataria enfatizó la importancia de identificar riesgos y detener enfermedades a tiempo para proteger la vida de los tlaxcaltecas, reconociendo la labor diaria del personal del laboratorio.

Esta iniciativa forma parte de la mayor inversión en infraestructura de salud en la historia de Tlaxcala, realizada con recursos estatales y sin recurrir al endeudamiento.

La administración actual demuestra que, con una gestión presupuestal cuidadosa, es posible construir y ampliar espacios médicos para mejorar la atención ciudadana y fortalecer los servicios de salud.

La certificación otorgada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos valida los procesos de bioseguridad del complejo. ı Foto: Especial.

Laboratorio Estatal de Salud Pública es el eje rector de la vigilancia epidemiológica

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, destacó que el Laboratorio Estatal de Salud Pública es el eje rector de la vigilancia epidemiológica en la entidad; sus instalaciones reciben y analizan muestras de todo el estado, tanto de instituciones públicas como privadas, confirmando enfermedades como COVID-19, sarampión y cólera bajo los estrictos estándares de calidad del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

La inversión específica incluye 2 millones de pesos para equipos de cómputo, 10 millones para reactivos y 12 millones para diversos materiales; la directora del laboratorio, Elaine Aguilar Oropeza, afirmó que este impulso consolidará la capacidad diagnóstica, la vigilancia epidemiológica y sanitaria, facilitando el monitoreo de la calidad del agua y los alimentos, y la generación de información científica vital para la salud pública.

Más de 17 mil millones de pesos invertidos en salud. 🏥



En el Gobierno del Estado de Tlaxcala hemos decidido fortalecer el Laboratorio Estatal de Salud Pública con vehículos para el traslado seguro de muestras, 40 nuevos equipos de cómputo, uniformes y una inversión histórica en… pic.twitter.com/g0fHrtuc83 — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) July 20, 2026

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JVR