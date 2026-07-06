Supervisa Gobernadora de Tlaxcala avances de la nueva Ciudad Administrativa

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, supervisó los avances de la construcción de la nueva Ciudad Administrativa, proyecto que concentrará en un solo espacio a 13 dependencias y cinco direcciones estatales, con el propósito de brindar una atención más ágil y eficiente a la ciudadanía.

Durante el recorrido por la nueva infraestructura, la mandataria estatal destacó que este complejo generará ahorros significativos para las finanzas públicas al dejar de destinar recursos al pago de rentas de inmuebles que durante muchos años afectó el presupuesto estatal.

“La Ciudad Administrativa optimizará los servicios gubernamentales y mejorará la atención a las y los tlaxcaltecas”, afirmó la gobernadora.

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Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Eduardo Hernández Tapia, informó que la obra registra un avance importante y que los trabajos continúan a marchas forzadas para concluir en los tiempos programados.

Precisó que actualmente se realizan labores de acabados, colocación de pisos e instalación del sistema de iluminación, etapas finales que permitirán la entrega del inmueble.

Durante la supervisión, la gobernadora Lorena Cuéllar conoció los diferentes espacios que conformarán la Ciudad Administrativa, así como los detalles técnicos y funcionales del proyecto, el cual busca modernizar la operación del Gobierno del Estado y ofrecer servicios más eficientes en beneficio de la población.

La nueva Ciudad Administrativa de Tlaxcala se construye en el municipio de Yauhquemehcan, dentro de la zona metropolitana Tlaxcala–Apizaco, una ubicación estratégica que permitirá un acceso ágil a través de las principales vialidades de la entidad.

El inmueble contará con siete niveles y una distribución funcional de oficinas y áreas de atención. Entre las principales mejoras destaca la reorganización de espacios destinados a trámites de recaudación y otros servicios administrativos, con el objetivo de reducir tiempos de atención y hacer más eficiente la gestión gubernamental.

La obra se desarrolla con recursos propios del Gobierno del Estado, sin recurrir a deuda pública, lo que, permitirá fortalecer la infraestructura gubernamental al tiempo que se mantiene un manejo responsable de las finanzas públicas.

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FGR