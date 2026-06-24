Reconoce Gobernadora de Tlaxcala a paramédicos y fortalece al CRUMT con unidad de rescate y uniformes

Durante la entrega de la primera Unidad de Rescate Urbano, con una inversión de 5.8 millones de pesos, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reconoció la vocación, entrega, espíritu solidario y el compromiso humanitario del personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUMT), quienes diariamente trabajan con el único propósito de salvaguardar la vida de las y los tlaxcaltecas.

“Es un gusto poderles saludar, felicitarles y reconocer su trabajo, su humanidad y lo que hacen cada día. De verdad, a nombre de todo el pueblo de Tlaxcala, mi gratitud por su esmero, por su esfuerzo, por todos los días dedicarse a salvar vidas”, expresó.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Paramédico, la titular del Ejecutivo estatal destacó que su administración ha invertido 30 millones de pesos en infraestructura, equipamiento y tecnología para el CRUMT, lo que ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta del personal ante situaciones de emergencia.

“Antes se invertían 500 mil pesos en el CRUMT; eran nada. Hoy llevamos 30 millones invertidos y la diferencia es abismal. Vale la pena, porque ustedes realizan todos los días su mayor esfuerzo. Mi gratitud por ese esfuerzo cotidiano, por ayudarnos a transformar la vida de personas. Si ustedes en los momentos difíciles no están ahí, seguramente mucha gente enfrentaría condiciones distintas y más adversas”, señaló la mandataria estatal tras la entrega simbólica de uniformes a personal de la institución.

Cuéllar Cisneros reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema de salud de Tlaxcala, por lo que anunció que su administración destinará un presupuesto adicional para la institución en 2027, que se sumarán a los 13 mil millones de pesos invertidos en este sector en la entidad.

La directora nacional de Prevención de Accidentes, Yanet Fortunata López Santiago, destacó el impulso que ha dado Tlaxcala a la atención prehospitalaria, con el objetivo de salvaguardar la vida de quien enfrenta una emergencia.

Asimismo, anunció el inicio de los trabajos para la elaboración del Plan de Fortalecimiento el Sistema de Atención Médica de Urgencias, orientado a homologar las capacidades de todos los Centros Reguladores de Urgencias Médicas y de su personal en las 32 entidades federativas.

“Que tengamos ese diagnóstico y saber en dónde estamos, con las capacidades fortalecidas en cada una de las entidades, formando una identidad para llamarnos SAMU México como en otros países lo han logrado. […] Hay que mencionarlo: el personal paramédico, el personal médico, médicas, técnicos en urgencias médicas, los que están arriba de una ambulancia son igual de valiosos que aquellos que están operando en una unidad médica. Entonces para allá vamos señora gobernadora”, puntualizó.

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, afirmó que, gracias a la visión de la titular del Ejecutivo, se logró la transformación del CRUMT, el cual cuenta instalaciones dignas y las herramientas necesarias para dar una atención prehospitalaria de calidad a las personas en situación de emergencia, resultado del respaldo de la actual administración que decidió invertir en infraestructura y tecnología.

Por su parte, el coordinador estatal del CRUM, Irving García Cervantes, afirmó que la entrega de la nueva unidad de rescate -primera en su tipo en el estado- y la entrega de uniformes al personal representa una muestra del compromiso de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros con la protección de la vida y de la seguridad de las y los tlaxcaltecas.

Subrayó que estas herramientas permitirán ampliar las capacidades de respuesta de la institución ante emergencias complejas, como rescates vehiculares y verticales, operaciones de búsqueda y rescate, atención en incidentes con múltiples víctimas, situaciones que demandan personal altamente capacitado y recursos especializados.

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