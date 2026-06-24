Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato auxilian a perrita lesionada tras ser atropellada

Elementos policiales de Guanajuato en asistencia y operación de seguridad.

Una perrita fue encontrada gravemente atropellada sobre el muro de contención en la carretera Silao–Guanajuato. la tarde de este miércoles.

El animalito presentaba múltiples fracturas en la cadera y una de sus patitas está rota en varias partes.

La perrita fue entregada en resguardo por elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a Tlacuatzín Rescue Guanajuato Capital.

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Los elementos policiales solicitaron apoyo para brindarle a la perrita atención médica.

“Queremos reconocer y agradecer a esos oficiales que demuestran que su compromiso va más allá de proteger a la ciudadanía. Su empatía y sensibilidad hacia los animales hacen una enorme diferencia, porque ellos también son seres vivos, seres sintientes que merecen una oportunidad.

“En estos momentos, la perrita se encuentra en la clínica Capital Vet, donde está siendo valorada y atendida por el equipo médico. Confiamos en que, pese a la gravedad de sus lesiones, pueda salir adelante con los cuidados necesarios”, publicó en sus redes Tlacuatzín Rescue Guanajuato Capital

“Gracias a quienes no son indiferentes y deciden actuar. Cada vida importa. Seguiremos informando sobre su estado de salud y agradecemos de corazón todas las muestras de apoyo y solidaridad.

“¡Las buenas acciones también se comparten!"

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FGR