¿Qué artistas van a estar en los Fan Fest de Guadalajara por el partido de México vs Chequia?

Este miércoles el Estadio Ciudad de México será la sede del último partido que jugará la Selección Mexicana como parte de la fase de grupos del Mundial, y este será contra Chequia a las 19:00 horas.

A pesar de que el partido se disputará a las 19:00 horas en la capital, en todas las sedes mundialistas de México en las que se ecuentran los Fan Fest de la FIFA las y los aficionados comenzaron a llegar desde la mañana de este 24 de junio.

Esto debido a que los lugares en los que se encuentran los Fan Fest comienzan a llegar a su capacidad máxima incluso horas antes de que empiece la transmisión del partido, por lo que incluso en el centro de la CDMX se instalaron 30 pantallas para que los hinchas no se pierdan el encuentro.

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Luego de que terminan los partidos de la Selección Mexicana las y los aficionados comienzan a celebrar, pues además de que en los dos partidos anteriores México se llevó la victoria, los Fan Fest tienen presentaciones musicales en vivo.

Fan Fest Guadalajara 24 de junio

Este 24 de junio el Fan Fest de Guadalajara cuenta con música, pantallas gigantes y un ambiente lleno de fiesta, y este miércoles abrió su acceso desde las 11:30 horas, por lo que el cupo comenzó a llenarse incluso horas antes del partido.

Antes de que se transmita el partido de México contra Chequia a las 19:00 horas, en el Fan Fest de Guadalajara también se transmitió el partido de Suiza contra Canadá a las 13:00 horas, y el de Turquía contra Estados Unidos se transmitirá a las 20:00 horas

La entrada al Fan Fest Guadalajara permite ingresar botellas de plástico vacías, leche y agua potable para bebés, medicamentos recetados, batería externa, balón de futol desinflado, silla de ruedas y scooter de movilidad.

Los conciertos del Mundial se llevarán a cabo en la Glorieta de La Minerva y no tienen costo, pero para este 24 de junio no se tiene programada alguna presentación; sin embargo, en el Auditorio Benito Juárez de la Zona Fan sí habrá música.

En la Zona Fan del Auditorio Benito Juárez de Guadalajara se presentará la Banda Plan 17 este miércoles 24 de junio, así como el Mariachi CHG; y el acceso es totalmente gratuito para todas las personas

Carteleta de la Zona Fan Guadalajara ı Foto: Redes Sociales

Este 25 de junio se tiene programada La Serenata Más Grande del Mundo a las 21:00 horas, y el evento contará con la presentación de varios artistas nacionales que son muy queridos por el público.

Durante este evento se presentará Alejandro Fernández, Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Alex Fernández y Camila Fernández, por lo que se esperan dos horas llenas de música y un ambiente festivo en Guadalajara.

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