Calles cerradas y alternativas viales por el partido Chequia vs México del Mundial 2026

Estas son las calles cerradas por el partido México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana nos ha dado grandes emociones con dos triunfos en sus primeros partidos en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Ahora, para cerrar la Fase de grupos, México se enfrentará a Chequia, de vuelta en el Estadio Ciudad de México, y las autoridades capitalinas ya implementaron dispositivo con calles cerradas, seguridad, alternativas viales y demás.

El Gobierno de la Ciudad de México ha implementado fuertes dispositivos de seguridad para los partidos de México en el Mundial 2026 (que, cuando gana, provocan la inundación de fanáticos en el Ángel de la Independencia), así como los de selecciones internacionales que juegan en la capital.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran triunfo contra Corea del Sur. ı Foto: Reuters

Ahora, la Selección Mexicana jugará su tercer y último juego de la Fase de grupos, en contra de Chequia, y lo hará nuevamente en casa: en el Estadio Ciudad de México. El Gobierno capitalino está listo y ya anunció qué calles alrededor del recinto estarán cerradas para agilizar el tránsito.

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¿Qué calles estarán cerradas alrededor del Estadio Ciudad de México por el partido Chequia vs México?

A través de una tarjeta informativa, el Gobierno de la Ciudad de México informó que implementa cierres en calles alrededor del Estadio Ciudad de México, que este martes 23 de junio son parciales y, a partir del miércoles 24 de junio, serán totales.

Al frente, Patrik Schick, de la selección de Chequia, en un duelo amistoso contra Guatemala. ı Foto: Reuters

Las vialidades principales que presentarán afectaciones y cierres (divididos entre accesos controlados vehiculares, semipeatonales y peatonales) son las siguientes:

Calzada de Tlalpan / Viaducto Tlalpan (Zona este, con accesos vehiculares y conexiones como Tlalpan y Viaducto Tlalpan)

Anillo Periférico (Zona oeste y sur, conectando con accesos peatonales y vehiculares)

Av. del Imán (Cruza la zona norte y oeste del circuito del estadio)

Calzada Acoxpa (Límite sureste)

Av. Renato Leduc (Zona sur, conecta con Periférico)

Calles Interiores con Cierres y Accesos Controlados

1. Accesos Vehiculares

Av. Santa Úrsula (Presenta una línea continua de múltiples filtros vehiculares a lo largo de toda su extensión)

Calz. de Tlalpan (Filtros en las incorporaciones hacia el circuito del estadio)

Conexión Tlalpan y Viaducto Tlalpan

Jugadores de la Selección Mexicana celebran triunfo contra Corea del Sur. ı Foto: Reuters

2. Accesos Semipeatonales

San Guillermo - Santa Úrsula

Pasaje San Guillermo - San Jorge

San Guillermo - San Alejandro

Periférico y Viaducto Tlalpan

Periférico y Coapa / Renato Leduc

Gran Sur (Zona de Av. del Imán)

3. Accesos Peatonales

San Jorge

San Alejandro

San Benito

San León

San Juan

Circuito Azteca

Av. del Imán (Filtros peatonales directos al estadio)

Acoxpa y Las Torres

#BoletínSSC | #SeguridadMundial | Para el tercero de los cinco partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se realizarán en la Ciudad de México, entre los equipos de #Chequia y #México, este miércoles 24 de junio, la #SSC implementará un dispositivo de seguridad para… pic.twitter.com/bAhJwnlLzn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 23, 2026

Alternativas viales por los cierres alrededor del Estadio Ciudad de México

Avenida de los Insurgentes Sur

Eje 10 Sur (Pedro Henríquez Ureña / Copilco)

Avenida Miguel Ángel de Quevedo

Avenida División del Norte (desviando antes del cruce con Tlalpan)

Eje 3 Oriente (Avenida Francisco del Paso y Troncoso / Carlota Armero)

Canal de Miramontes / Calzada de la Virgen

Anillo Periférico (exclusivamente por carriles centrales)

Camino a Santa Teresa

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se desplegarán más de 56 mil policías, entre el Estadio Ciudad de México y los eventos Fan Fest distribuidos en la capital, incluido el del Zócalo, el que recibe más afluencia de todos.

Afición mexicana celebra triunfo de la Selección Nacional contra la de Corea del Sur. ı Foto: Reuters

Mientras que la autoridad capitalina recordó que se instalarán pantallas gigantes para la retransmisión del partido en diversos puntos desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

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