¿Qué colonias tendrán Ley Seca en CDMX por el partido México vs Chequia?

La Ciudad de México implementará Ley Seca en diversas zonas de la capital con motivo del partido entre México y Chequia, encuentro que marcará el cierre de la fase de grupos del Grupo A del Mundial 2026.

La medida busca reforzar la seguridad, mantener el orden público y facilitar la movilidad durante las actividades relacionadas con el torneo internacional.

De acuerdo con la disposición publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la restricción entrará en vigor el miércoles 24 de junio a las 15:00 horas y permanecerá vigente hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio. Durante ese periodo quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en las zonas establecidas por las autoridades.

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El Gobierno capitalino explicó que la decisión responde a la necesidad de prevenir incidentes durante los eventos deportivos, culturales y recreativos vinculados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente en espacios que concentrarán una alta afluencia de visitantes y aficionados.

🍺 Autoridades capitalinas suspenderán temporalmente la venta de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, desde la tarde del 24 de junio hasta la mañana del 25, como parte de las medidas de seguridad por las celebraciones… pic.twitter.com/uH1W1VjzMB — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 23, 2026

Colonias con Ley Seca por el partido México vs Chequia

La medida aplicará en el Perímetro A del Centro Histórico, donde se encuentra instalado el FIFA Fan Fest del Zócalo, uno de los principales puntos de reunión para seguir los encuentros mundialistas.

Además, la restricción se extenderá a diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

En estas zonas quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones durante el horario establecido por las autoridades.

La intención es garantizar que los eventos relacionados con el Mundial se desarrollen en un ambiente seguro y ordenado para residentes, comerciantes y visitantes.

Imagen ilustrativa de la Ley Seca ı Foto: Pexels

¿Cuáles son las multas por incumplir la Ley Seca?

Las autoridades advirtieron que los establecimientos que vendan alcohol durante el periodo de restricción podrán enfrentar sanciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.

Las multas van desde 351 hasta 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de posibles medidas como el aseguramiento de mercancía o incluso la clausura temporal del negocio.

Por otra parte, las personas que consuman bebidas alcohólicas en la vía pública dentro de las zonas restringidas también podrán ser sancionadas conforme a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Las sanciones contemplan multas de entre 21 y 30 UMA, equivalentes aproximadamente a entre 2 mil 463 y 3 mil 519 pesos. Asimismo, las autoridades pueden imponer arrestos administrativos de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Con estas medidas, la capital busca mantener condiciones de seguridad y convivencia durante uno de los encuentros más esperados para la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

La venta estará permitida en establecimientos en acompañamiento de alimentos ı Foto: Pexels

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LMCT