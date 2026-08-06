Recupera la GAM unidad habitacional abandonada

El alcalde Janecarlo Lozano, ayer, al dar a los habitantes del lugar el espacio rehabilitado que cuenta con grandes murales.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, entregó la remodelación integral de la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe que permaneció durante más de dos décadas sin recibir una intervención.

De acuerdo con la autoridad local, la obra no sólo transforma la imagen urbana del inmueble, también mejora las condiciones de seguridad, movilidad y convivencia para miles de familias, luego del deterioro de calles, edificios y espacios públicos.

El Dato: La alcaldía Gustavo A. Madero obtuvo en mayo pasado el Récord Guinness por contar con el mural histórico y de futbol pintado a pincel más grande del mundo.

El morenista sostuvo que la recuperación del espacio público forma parte de una estrategia para reconstruir el tejido social y disminuir los factores que propician la violencia y la percepción de inseguridad.

“Cuando recuperamos un espacio público también recuperamos la tranquilidad de las familias. Esta obra no es únicamente pintura o pavimento, es una inversión para que niñas, niños, jóvenes y adultos mayores vuelvan a caminar con seguridad y orgullo por su comunidad”, dijo Lozano Reynoso.

45 mil litros de pintura se usaron para pintar los edificios

Uno de los ejes principales de la construcción fue la instalación de un nuevo Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza de más de un kilómetro de longitud, el cual atraviesa la avenida Brisas y distintos puntos de la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe.

Además, la alcaldía Gustavo A. Madero resaltó la instalación de 500 luminarias LED para mejorar la visibilidad durante las noches, facilitar el tránsito peatonal y reforzar las condiciones de seguridad.

81 edificios conforman la Unidad Habitacional Acueducto

Los vecinos de la zona, quienes acudieron a la entrega de la obra, constataron los trabajos de reencarpetamiento de las principales vialidades del conjunto habitacional para una mejor movilidad de automovilistas, motociclistas y peatones. También se bachearon calles y se reconstruyeron banquetas y andadores.

Asimismo, los habitantes quedaron sorprendidos por la renovación total de las fachadas de los 81 edificios que integran la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe.

Un aspecto relevante de la recuperación de este espacio y que mejora la vista e impulsa el arte callejero es que artistas plasmaron seis murales monumentales inspirados en la historia y los símbolos de Acueducto de Guadalupe.

El alcalde Janecarlo Lozano, ayer, al dar a los habitantes del lugar el espacio rehabilitado que cuenta con grandes murales. ı Foto: Especial

Entre las pinturas hechas en los grandes muros están un águila, un tigre, el histórico acueducto y la artista Frida Kahlo. Esto mejora la vista no sólo para quienes viven en este sitio, sino también para quienes transitan por él.

Vecinos de la unidad habitacional coincidieron en que la intervención representa uno de los cambios más importantes registrados en la zona en las últimas décadas, al recuperar espacios que por años permanecieron deteriorados y que hoy presentan una imagen completamente distinta.

“Es la primera vez que, después de 20 años, se ve que están arreglando. Nos habían prometido, pero nunca nos habían cumplido. Una de las cosas que más me encantaron son los murales”, dijo una mujer de la tercera edad sobre la recuperación de este lugar.

La alcaldía refirió que con esta obra se mantiene la apuesta de Lozano Reynoso de recuperar el espacio público como uno de los ejes de gobierno para mejorar la calidad de vida de los habitantes.