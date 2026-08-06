Refuerza CDMX acción ante despojo: van por restitución de inmuebles en 15 días

La Fiscalía asegura la casa del muralista Jorge González, ayer, luego de una denuncia por despojo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, reconoció que células relacionadas con grupos criminales que operan en la capital también han tenido entre sus actividades el despojo de predios.

Durante la presentación de acciones de prevención, restitución y justicia ante el despojo, el funcionario local explicó que entre las organizaciones identificadas que han estado relacionados con el arrebatamiento de la posesión de inmuebles está Los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac, Los 3AD, La Unión Tepito y la Anti-Unión.

El Dato: El Gobierno local prevé resolver durante la última semana de agosto el conflicto del inmueble ubicado en República de Cuba 11, a un año del desalojo de quienes vivían ahí.

“Tenemos dos grandes grupos de actores. El primero serían, vamos a llamar, actores particulares, que pueden o no contratar personas o músculo, para ponerlo en términos coloquiales para llevar a cabo los despojos.

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“Esos actores tienden a tener intereses particulares en los predios o en una serie de predios y no necesariamente están vinculados a una organización delictiva. Hemos registrado en los últimos años grupos o células u organizaciones delictivas que han tenido entre sus actividades, también el despojo de predios”, dijo.

9 denuncias diarias por despojo, en promedio, se registran

Vázquez Camacho resaltó las acciones implementadas para afrontar este crimen, entre ellas, la captura de personas relacionadas con éste, como las detenciones de Mario Alberto “N”, también conocido como El Minimí, y José Israel “N”, alias El Pitufo, del Cártel de Tláhuac.

Datos de la SSC refieren que, en lo que va del presente año, uniformados detuvieron a 46 personas relacionadas con el despojo de propiedades. Entre los detenidos vinculados no sólo con el tráfico y la distribución de droga o la extorsión, sino también con despojos, están Gregory “N”, El Gregory, líder de La Unión Tepito, y Adrián “N”, de Las Mojarras; ambos fueron detenidos en junio pasado.

El secretario de Seguridad Ciudadana aclaró que las aprehensiones de personas relacionadas con las organizaciones delictivas también impactan en la prevención de los despojos de inmuebles.

Mil 966 indagatorias por este crimen ha abierto la Fiscalía local

Por otra parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, rechazó que exista un incremento en la incidencia del delito de despojo y aseguró que las cifras se han mantenido estables durante los últimos años.

La funcionaria comentó que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2019 se reciben en promedio entre nueve y 10 denuncias diarias por este ilícito.

Dijo que ese número incluye tanto los casos que sí constituyen despojo como denuncias que, tras las investigaciones, corresponden a conflictos de carácter civil, entre ellos disputas entre herederos, incumplimientos de contratos de arrendamiento, controversias entre copropietarios o procedimientos judiciales de desalojo que son denunciados erróneamente como este delito.

DEFENSA DE LA PROPIEDAD ı Foto: Especial

“La realidad es que el delito de despojo tiene cifras estables, al menos desde 2019. En los últimos 10 años se ha mantenido un promedio diario de entre nueve y 10 denuncias de despojo en la ciudad”, explicó Alcalde Luján.

De acuerdo con el órgano autónomo, el Gabinete contra los Despojos ha atendido mil 32 casos, de los cuales 388 correspondieron a este delito. Con la atención de las denuncias, la autoridad logró 185 restituciones y 84 aseguramientos.

El Robustecimiento. Durante la presentación de la estrategia de ocho acciones contra este delito, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que una de ellas consiste en acelerar la atención a las víctimas y evitar que los procedimientos se prolonguen durante meses o años.

La mandataria capitalina explicó que, cuando existan elementos suficientes para acreditar un despojo, la restitución del inmueble deberá concretarse en un máximo de 15 días, mientras que la judicialización del caso, es decir, la presentación de los probables responsables ante un juez mediante una orden de aprehensión o una imputación, se hará en 30 días.

Entre las otras medidas para prevenir y combatir esta actividad ilícita se encuentran impulsar un programa público de regularización, registro notarial, escrituración y sucesión de la propiedad; crear la Defensoría Jurídica de la Propiedad y Contra el Despojo; elaborar una cartilla de prevención, y establecer un protocolo único de atención.

Asimismo, el Gobierno local planea fortalecer la investigación estratégica y crear un equipo de control interno, auditoría y honestidad para indagar, auditar y sancionar, cualquier posible acto de corrupción, colusión o complicidad, de personas servidoras públicas, que faciliten o encubran este delito.

“Ninguna red de despojo puede operar con protección institucional. Tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción. Quien traicione la confianza ciudadana y utilice el servicio público para despojar a una familia de su patrimonio, enfrentará todo el peso de la ley”, afirmó Brugada Molina.

SIN DATOS. El director general del Registro Público de la Propiedad, Héctor Muñoz Ibarra, rechazó que la dependencia cuente con una base de datos que permita identificar inmuebles vulnerables a ser despojados.

El funcionario local explicó que el Registro no almacena información sobre si una vivienda se encuentra desocupada o si el propietario habita en ella, por lo que técnicamente no es posible generar un listado de inmuebles susceptibles de ser invadidos.

Añadió que, como parte del blindaje institucional, el Registro Público reforzó los controles internos, restringió los accesos al sistema informático y estableció un mecanismo de validación reforzada para revisar la autenticidad de las escrituras provenientes de otras entidades federativas.