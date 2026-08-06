Registrados apenas 1,440 bicis y scooters eléctricos de 200 mil

A un mes del inicio del registro de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) y Vehículos Eléctricos Personales (Vep), sólo mil 440 han hecho el trámite, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), aunque se estima que podrían haber más de 200 mil unidades.

Durante la mesa de diálogo Derecho a la Movilidad, Seguridad Vial y Electromovilidad, la jefa de Unidad Departamental de Normas Técnicas de la dependencia local, Jimena Macías, confirmó a La Razón que esta cantidad de altas corresponde al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 4 de agosto de 2026.

Esto implica que, diariamente, la Semovi ha regularizado 41.1 unidades eléctricas como bicicletas, scooters y motos, las cuales circulan en la capital del país.

6 mil pesos cuesta una bici eléctrica de 35 kilómetros por hora

De acuerdo con las reglamentaciones establecidas por la Semovi, los dueños de vehículos eléctricos que superen los 25 kilómetros por hora deberán tener una matrícula, tipo A o tipo B, según el peso de la unidad cuyo costo asciende a 709 pesos, además de contar con una licencia que va de los 572 a los 1 mil 142 pesos.

En lo que respecta a los poseedores de un VEP, ellos también deberán tramitar una licencia para poder circular en la Ciudad de México y, de igual modo, tendrán que portar un Distintivo de Movilidad Eléctrica integrado por dos calcomonías: una vertical y una horizontal.

Diana, dueña de un scooter eléctrico y quien trabaja en la colonia Hipódromo Condesa, mencionó que las nuevas disposiciones para formar un padrón de esta clase de transporte tienen más ventajas que desventajas, especialmente en materia de seguridad vial.

“En términos generales, creo que sí tiene más beneficios que fallas, porque sí he visto cómo hay muchos conductores que van sobre la calle, como por la banqueta.

“A mí, ¿por qué me preocupa? Porque tengo un hijo de dos años y medio que está caminando y varias veces he tenido que agarrarlo rápido para que no me lo atropellen. Y eso le puede pasar a cualquiera”, explicó la conductora.

El objetivo de la regulación de bicicletas, mototicletas y scooters eléctricos impulsado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, es fortalecer la seguridad vial de los usuarios de la vía pública ante su acelerado uso.

De acuerdo con la regulación, a partir del 1 de septiembre, las autoridades aplicarán sanciones a los conductores de unidades eléctricas que no cuenten con registro vigente. En ese sentido, la fecha límite para llevar a cabo el emplacamiento correspondiente será el 20 de noviembre de este año.