México vs Chequia: CDMX colocará 30 pantallas en Reforma para seguir el partido

El Gobierno de la Ciudad de México instalará 30 pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma, desde la fuente de la Diana Cazadora hasta el Zócalo capitalino, para que aficionados puedan seguir el partido entre México y Chequia del Mundial de Futbol 2026 sin necesidad de acudir al Estadio Ciudad de México.

La Secretaría de Cultura informó que el despliegue forma parte de las actividades organizadas para acompañar a los seguidores de la selección mexicana y se suma a los 18 Festivales Futboleros que continúan en distintos puntos de la capital.

Las pantallas estarán distribuidas en diversos puntos del corredor turístico: entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia se colocarán varias estructuras, mientras que en la glorieta del Ángel habrá cuatro pantallas, una de ellas de gran formato orientada hacia la Glorieta de las y los Desaparecidos.

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📺🇲🇽 La CDMX instalará 30 pantallas en Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta el Zócalo, para que la afición siga el México vs Chequia sin acudir al estadio.



⚽ También habrá pantallas en puntos como el Ángel de la Independencia, Bucareli, avenida Juárez y el… pic.twitter.com/O2jAabsC6j — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 23, 2026

También se instalarán equipos en la zona de la Glorieta de las y los Desaparecidos, la Glorieta de Cuauhtémoc, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, Bucareli, avenida de la República y el Monumento a la Revolución.

A este dispositivo se suman nueve pantallas que ya operan en el Centro Histórico y que permanecerán instaladas alrededor del Zócalo; además, se colocarán tres pantallas adicionales sobre avenida Juárez: una frente al Palacio de Bellas Artes y dos más frente a la Alameda Central.

Como parte de la estrategia para concentrar a los aficionados en espacios públicos habilitados, el Gobierno capitalino también instalará tres escenarios futboleros en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución, donde habrá presentaciones de mariachi y sonideros a partir de las 21 horas, una vez concluido el encuentro deportivo.

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MSL