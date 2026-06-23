CDMX desplegará 56 mil policías por el partido México vs Chequia

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 23 de junio de 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 56 mil elementos en toda la Ciudad de México para realizar labores de prevención, vigilancia, movilidad, tránsito y atención de emergencias durante la jornada mundialista del partido entre México y Chequia, informó el titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho.

“Hoy, cuando los ojos del mundo están puestos en la Ciudad de México, nuestro compromiso es poner todas nuestras capacidades al servicio de las y los ciudadanos, aficionados y visitantes”, afirmó el funcionario durante la presentación del operativo especial para el encuentro que se disputará este 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

SSC alista dispositivo de seguridad en el Estadio Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

Desplegarán más de 8 mil policías en el Estadio CDMX

Del total de efectivos, 7 mil 500 policías de la SSC y 720 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México estarán asignados al dispositivo de seguridad en el Estadio Ciudad de México y sus alrededores.

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Vázquez Camacho explicó que el dispositivo “Última Milla” contempla vigilancia en las inmediaciones del inmueble para “proteger la integridad de las personas, inhibir conductas delictivas y activar protocolos de emergencia” en caso de ser necesario.

Asimismo, informó que se reforzarán los filtros de acceso al Estadio para evitar el ingreso de objetos que representen algún riesgo para los asistentes, y se implementará un operativo especial contra la reventa de boletos.

Como parte de las acciones de atención y respuesta, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), personal de la Cruz Roja y células de búsqueda permanecerán desplegados durante el evento.

#Mundial2026 | Con la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, informamos sobre el despliegue de seguridad y vialidad que implementaremos desde la @SSC_CDMX en el #Estadio Ciudad de México, el FanFest del #Zócalo, y el Paseo de la #Reforma, el cual será un punto neurálgico de… pic.twitter.com/e04Ivo0baS — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 23, 2026

Reforzarán seguridad en Fan Fest del Zócalo

La SSC también reforzará la seguridad en los puntos donde se prevé una alta concentración de aficionados. Para el Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México se desplegarán 3 mil 275 elementos, quienes realizarán revisiones visuales y aleatorias en los accesos ubicados en las calles 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero, con el objetivo de impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos peligrosos.

En tanto, otros 4 mil 200 policías estarán asignados al corredor de Paseo de la Reforma, donde las autoridades prevén concentraciones masivas de aficionados antes, durante y después del encuentro entre la Selección Mexicana y República Checa.

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cehr