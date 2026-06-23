Colectivos de búsqueda alistan marcha para este 24 de junio previo al partido México vs Chequia

Familiares de personas desaparecidas durante una protesta en el CAIBP, el 23 de junio de 2026.

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas anunciaron este martes una movilización hacia el Estadio Ciudad de México para este este miércoles 24 de junio, antes del partido entre las selecciones de México y Chequia de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Por espacio de una hora, familiares de desaparecidos en la Ciudad de México tomaron las instalaciones del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), ubicada en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

Familiares de personas desaparecidas durante una protesta en el CAIBP, el 23 de junio de 2026. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Familiares de personas desaparecidas buscan llegar al Estadio

Manifestantes informaron a La Razón que la movilización tendrá lugar entre las 16:00 y 19:00 horas. Se espera la participación de 500 personas, quienes intentarán llegar a la entrada del recinto donde la Selección Mexicana jugará su último encuentro de la fase de grupos del Mundial.

“Lo que nosotros pretendemos es que nos den acceso y vamos a intentar hablar con el secretario de Gobierno [César Cravioto Romero] para que haya un control de acceso. Las medidas de seguridad nosotros estamos dispuestos a cumplirlas. Vamos a cumplirlas para que se nos garantice nuestro derecho de tránsito y de manifestación”, declaró a este diario Fernando Vargas, quien busca a su hijo desde el 26 de noviembre de 2024, cuando desapareció en la zona del Ajusco.

Familiares de personas desaparecidas durante una protesta en el CAIBP, el 23 de junio de 2026. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Al menos cuatro colectivos participarán en la movilización, que partirá de la estación Textitlán del Tren Ligero:

Colectivo Hasta Encontrarles

Colectivo Luciérnagas

Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional

Colectivo Una Luz en el Camino

Sandra Ojeda, madre de Olín y una de las personas que participa en la convocatoria, expuso que los manifestantes llevarán pañuelos blancos y, al caer la noche, se encenderán velas y luces para recordar a las personas que han desaparecido en la Ciudad de México.

“Él era un chico muy humano, tranquilo. Yo, igual que todos los que vinimos hoy a tomar este lugar, solo queremos volver a ver a nuestras familias. A mí, me quitaron una parte de mí, muchos no saben lo que es perder un hijo, pero yo lo puedo decir, es levantarse todos los días pensando que ya te quieres morir, yo me he querido morir, pero poder encontrar a mi hijo es lo que me mantiene adelante” Sandra Ojeda, madre buscadora



Familiares de personas desaparecidas durante una protesta en el CAIBP, el 23 de junio de 2026. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Estiman 5, 996 desapariciones en CDMX

De acuerdo con el Informe Red Lupa Ciudad de México 2026, se calcula que hay 5 mil 996 casos de personas desaparecidas en la capital del país, al corte del 16 de mayo.

Iztapalapa encabeza la lista de casos, con 920. Del total, 3 mil 304 casos, el 56 por ciento, han ocurrido en los últimos tres años. Además, tan solo en los primeros cinco meses de 2026, ya se documentaron 426 incidentes adicionales.

“Esta es la causa de todos, no solo nuestra. Peleamos para que el día de mañana, ni tú ni nadie desaparezca. ¿Qué pedimos? Que cuando la gente está accediendo al estadio, de manera pacífica manifestarnos, visibilizarnos”, concluyó Fernando Vargas, mientras oraba en un altar improvisado por las desapariciones en la Ciudad de México.

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cehr