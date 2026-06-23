Sheinbaum rechaza críticas por recibir a pato Merlín; recibo a madres, pero no me gusta sacar foto, señala

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refutó los reclamos y críticas que partieron de la recepción que dio al pato Merlín y su familia en Palacio Nacional este lunes.

Ante las comparativas entre la apertura que se dio al ave que se hizo viral en redes sociales, y ahora es considerada una mascota del Mundial 2026, y la que se da a colectivos de madres buscadoras de desaparecidos, la mandataria aseguró que también sostiene reuniones directas con estos grupos y con víctimas de otros delitos, pero no lo hace público.

“No es un asunto porque quieren colocarlo como si la presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones graves o delicadas. Atiendo, incluso, a víctimas de asuntos de abuso sexual, de violencia contra las mujeres de manera personal… Durante las giras y a veces aquí, pero no hago, no me gusta sacar una fotografía de eso. ¿Por qué no? Porque es un asunto de atención directamente a la persona, a las víctimas. Entonces les doy mi teléfono celular personal”, sostuvo este martes en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

🗣️🦆 La Presidenta Claudia Sheinbaum refutó los reclamos y críticas que partieron de la recepción que dio al pato Merlín y su familia en Palacio Nacional.



"No es un asunto porque quieren colocarlo como si la presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones… pic.twitter.com/xsxtCuMbkP — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 23, 2026

Además, comentó que la recepción de la familia propietaria del pato también fue para que recibiera apoyo porque enfrenta necesidades ante las que el gobierno ofrecerá ayuda.

Consideró que no es justa la situación que comenzaban a enfrentar, debido a que con la viralización del animal, otras marcas intentaron apropiarse del registro de la marca, para lo cual también se prestó asesoría a los familiares, quienes ayer concretaron dicho proceso de forma legal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

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FGR