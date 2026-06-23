Merlín, sensación en las redes va a la mañanera

Como invitado especial a la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum llegó Merlín, un joven pato miembro de una familia de comerciantes en la capital de México, que recientemente fue adoptado en las redes sociales como la mascota del Mundial.

Entre graznidos, el ave apareció acompañada de su familia en el salón de Tesorería de Palacio Nacional vestido con su uniforme de la Selección Mexicana.

El Dato: La FIFA implementó un ecosistema de tres mascotas para el Mundial: El alce canadiense, el águila de EU y el jaguar mexicano; pero México y el mundo adoptaron al pato Merlín.

Luego de que su popularidad explotara en las plataformas digitales, al ser visto con la camiseta del tricolor mientras camina por calles del Centro Histórico, la mandataria federal resaltó la importancia de que Merlín se haya convertido en la mascota mundialista.

La Presidenta comentó que hizo la invitación por motivos “humanitarios”, para que se conozca los problemas que enfrentan como familia y anunció que se les brindará asistencia gubernamental para apoyarlos a mejorar su calidad de vida.

La Presidenta posa con los dueños de Merlín, ayer. ı Foto: Especial

“Es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia: quiénes son, su problemática. Y, obviamente, el vínculo que establecemos es humanista. Entonces, Karla nos ha platicado distintos temas de la vida que llevan. Y por supuesto, les vamos a ayudar a que esta fama que han adquirido, pues a través de nosotros, se traduzca en mejora en su calidad de vida, siempre”, detalló.

Sheinbaum agregó: “Realmente lo que queremos es que conozcan a las personas; a Merlín también, pero Merlín ya es muy famoso, pero la familia es quien está cuidando y está haciendo de México un país grande, como los millones de familias mexicanas que trabajan todos los días”.

Merlín es el miembro más joven de la familia de Karla Ivette Gómez, madre soltera de Carlos, Cristian y, dijo, también del pato, quienes trabajan en la venta de agua de sabor en un comercio ambulante.

Al tomar la palabra en la conferencia, contó que su hijo Carlos, de 22 años, padece psicosis y recientemente salió de un hospital psiquiátrico, mientras que el menor tiene 14 años, va a la escuela y la apoya en el negocio los fines de semana: “Estamos trabajando en la calle, somos vendedores, y me ayuda a cargar paquetes, a vender con los clientes. Y pues Merlín es el patrón del negocito que tenemos. Él es el que va atrás de nosotros supervisando que estemos trabajando y que lo hagamos correctamente. Yo soy comerciante. Tengo 48 años. Y soy una mamá soltera, pero con mucha dignidad, se lo digo: he podido sacar a mis dos, a mis tres hijos adelante”.

Además de contar con un seguimiento veterinario para procurar su salud, Karla compartió que Merlín consume comida para pato y, de vez en cuando, charales vivos, grillos e, incluso, carnitas, explicó, sin olvidar agradecer a la persona que se los regala cada domingo.

Con el apoyo de la Presidenta, la familia acudió por la tarde ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la imagen de Merlín, para evitar que se lucre libremente con su imagen como Karla, su dueña, aseguró que ya ocurre.

Directo a escuelas, dinero pactado con el magisterio

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que los recursos —alrededor de 800 millones de pesos— que se aprobaron tras las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), particularmente con la Sección 22 en Oaxaca, se entregaran a los docentes inconformes, sino que se ejercerán para garantizar mejoras al sistema educativo del estado.

“Entonces, está equivocada esta idea de que ‘este recurso va para el sindicato’; eso es falso. Va para mejorar la educación en Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca”, afirmó durante su conferencia.

El Dato: la CNTE levantó el sábado el plantón instalado en la capital, no obstante, aclaró que la huelga permanece en receso y advirtió que “regresarán con más fuerza”.

Luego de tres semanas de plantón y protestas con las que mantuvieron tomadas arterias viales de la Ciudad de México y otros estados en el marco de la Copa Mundial, la Coordinadora se retiró tras acordar que los disidentes acudirán a mesas tripartitas con autoridades estatales, con el objetivo de atender los problemas en cada entidad. En el caso de la sección 22 de Oaxaca, la dirigente, Yenny Pérez, confirmó que el Gobierno federal liberó un monto presupuestal, sobre el que se negó a precisar la cantidad.

La mandataria federal rechazó que los 800 millones de pesos se aprobaran para retirar los bloqueos, sino que se trata de un presupuesto que se destinará para aumentar plazas en comunidades donde haga falta. También se cubrirán los gastos para las mejoras en escuelas, por ejemplo, la adquisición de equipo de cómputo que utilizarán las y los estudiantes.

3 semanas duró el plantón de la Coordinadoraç en el Zócalo

“No se da ese dinero a la CNTE, al sindicato, nunca. Las secciones sindicales, por contrato colectivo, tienen —todas, no solamente los maestros— algún recurso que se da para la operación de los sindicatos. Pero esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE, nada; es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca”, declaró.

Los recursos, explicó, serán invertidos para incrementar el número de plazas de docentes en aquellas regiones ya marcadas como objetivo, en acuerdo con autoridades federales, estatales y los docentes.

Recordó que estas acciones se suman al despliegue de programas sociales que llegan a comunidades en ese estado, como becas y otros programas sociales.

“¿En qué se traduce? En mayor número de plazas para maestros, que hoy, por ejemplo, alguna región de Oaxaca que no tenga todas las plazas de maestros pues van dirigidas ahí, en coordinación con la mesa tripartita. Mejoras para las escuelas. El año pasado, por ejemplo, se acordó que hubiera computadoras e impresoras para todas las escuelas que se necesitan, obviamente. Entonces, no se entregan al sindicato para que el sindicato la entregue a las escuelas, no. Se entregan de manera directa a las escuelas”, dijo.

Luego de que en conferencias anteriores aseguró que secciones de la CNTE que no reaccionaron completamente al paro, como fue el caso de la Ciudad de México, la Presidenta reiteró la crítica al señalar que hay líderes que han perdido convocatoria y capacidad de representatividad, situación que, argumentó, es la que llevó a que se decidiera acudir a una consulta directa con los maestros sobre las demandas que el magisterio tiene.

“Un maestro que a lo mejor en alguna época tuvo una representación, pero que hoy no tiene la representación de las maestras y los maestros de su sección sindical, y resulta que es el más… el que llama a las actividades más —supuestamente— “radicales”, pero no puede parar ni su propia escuela. Pues ahí está muy difícil, ¿no? Entonces, por eso se ha dado prioridad en la SEP de hablar con las secciones sindicales que tienen las representaciones”, dijo.