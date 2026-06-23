Buscan a la joven Fatima Ozoara Cid Vázquez; desapareció al salir del Club Libanés en Álvaro Obregón

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas emitieron una ficha de búsqueda urgente tras reportarse la desaparición de Fatima Ozoara Cid Vázquez, una mujer joven de 20 años edad.

Ozoara Cid Vázquez fue vista por última vez el domingo 21 de junio de 2026 en la colonia Olivar de los Padres, ubicada dentro de la demarcación territorial de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Inician labores de localización de Fatima Ozoara Cid Vázquez

De acuerdo con los datos oficiales contenidos en el reporte con folio D/02304/2026/CBP, a Fatima Ozoara Cid Vázquez se le vio por última vez aproximadamente a las 8:00 am.

La información de los hechos indica que el suceso ocurrió al salir de las instalaciones del Club Libanés, localizado en Olivar de los Padres, Álvaro Obregón, en la capital del país. El reporte formal quedó asentado formalmente el lunes 22 de junio de 2026.

Inician labores de localización de Fatima Ozoara Cid Vázquez. ı Foto: Especial.

Características físicas y vestimenta de la persona

La ficha de búsqueda distribuida por las autoridades describe a Fatima Ozoara Cid Vázquez como una mujer de sexo femenino con una estatura de 1.62 metros. La ciudadana posee una tez delgada, cabello oscuro lacio y ojos de color café.

Como señas particulares y objetos asociados que facilitan su identificación, las dependencias oficiales señalaron que presenta una cicatriz en el codo izquierdo, un tatuaje de mariposa roja en el abdomen del lado derecho y portaba un reloj café.

Al momento de su desaparición, el pasado domingo 21 de junio de 2026, Fatima Ozoara Cid Vázquez vestía un uniforme quirúrgico azul marino.

Solicitamos su ayuda para localizar a FÁTIMA OZOARA CID VÁZQUEZ de 20 años de edad. Se le vio por última vez el 21 de junio de 2026 en OLIVAR DE LOS PADRES, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.



¡AYÚDANOS A DIFUNDIR! pic.twitter.com/drE8Nxjr6S — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) June 22, 2026

Canales de comunicación y contacto ciudadano

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía de CDMX mantienen activos los canales institucionales para recibir cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

La familia de Fatima Ozoara Cid Vázquez busca activamente información que pueda hacer la diferencia para regresarla a casa.

Las autoridades han puesto a disposición de la ciudadanía el número telefónico directo 55 5484 0430, operado por las instancias locales de búsqueda en la Ciudad de México, con domicilio oficial en Dr. Río de la Loza 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

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JVR