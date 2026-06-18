Familias buscadoras llevan su exigencia de justicia hasta el Mundial en Guadalajara

En el marco del partido entre México y Corea del Sur de la Copa Mundial de Futbol 2026, familias buscadoras de distintas entidades del país se movilizaron este jueves en Guadalajara para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta México y exigir avances en la localización de sus seres queridos.

El colectivo Una Luz en el Camino informó que 16 familias de la Ciudad de México viajaron desde la madrugada hacia Jalisco con recursos propios para participar en una marcha pacífica en las inmediaciones del Estadio Guadalajara, conocido como Akron, en respaldo a los colectivos de búsqueda de esa entidad.

La protesta se suma a las acciones realizadas durante la inauguración del Mundial el pasado 11 de junio, cuando familiares de personas desaparecidas se manifestaron en los alrededores del Estadio Ciudad de México mientras se disputaba el encuentro entre México y Sudáfrica.

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🔴Más de 20 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas provenientes de todo el país se manifiestan frente a la Catedral Metropolitana de Guadalajara en el Centro de la ciudad para visibilizar la crisis humanitaria que existe en Jalisco y México aprovechando la exposición… pic.twitter.com/EjaMr6EIQu — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

Con consignas como “Si lo sabe México, que lo sepa el mundo”, “No al olvido y a la criminalización” y “México es campeón en desaparición”, las familias buscan aprovechar la atención internacional que genera la justa deportiva para denunciar una problemática que afecta a miles de personas en el país.

Los organizadores señalaron que la movilización tiene como propósito dignificar la memoria de las personas desaparecidas y mantener vigente la exigencia de búsqueda y justicia ante las autoridades.

Las familias informaron además que el traslado se realizó con acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, autoridades de la Secretaría de Gobernación y seguimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de garantizar su seguridad durante el viaje.

A la jornada de protesta también se sumaron representantes de colectivos de búsqueda provenientes de Jalisco, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Tamaulipas.

De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 16 mil familias buscan actualmente a un ser querido desaparecido en el estado, una problemática que contrasta con la imagen de prosperidad y proyección internacional que las autoridades han impulsado con motivo de la justa mundialista.

Entre los casos más recientes se encuentra el del empresario Daniel Garay Tanamachi, de 44 años, quien fue visto por última vez el pasado 17 de mayo en la colonia Country Club de Guadalajara y cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que durante las administraciones de Enrique Alfaro y Pablo Lemus se han acumulado más de 5 mil 500 nuevos casos de desaparición en Jalisco, siendo los hombres de entre 25 y 29 años el grupo más afectado.

Especialistas y colectivos de búsqueda han advertido que, además del incremento de la violencia vinculada al crimen organizado y al reclutamiento forzado, persisten desapariciones presuntamente cometidas por particulares, una línea de investigación que hasta ahora se perfila en el caso de Daniel Garay.

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MSL