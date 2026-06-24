¿Qué artistas estarán en el Fan Fest de Monterrey HOY por el partido de México vs. Chequia?

El Fan Fest Monterrey 2026 se mantiene cargado de toda la energía del Mundial y hoy será una jornada inolvidable con el esperado partido de México vs. Chequia.

Miles de aficionados se darán cita en el Parque Fundidora donde habrá música, futbol y ambiente festivo para apoyar a la Selección Azteca. Los fanáticos del Tri disfrutarán de transmisiones en vivo y un show especial que hará vibrar a la ciudad a ritmo de electrónica.

¿Qué artistas estarán en el Fan Fest de Monterrey HOY por el partido de México vs. Chequia?

Este miércoles 24 de junio, el show musical del Fan Fest de Monterrey estará a cargo de Bzars, DJ y productor mexicano. La presentación iniciará a las 21:30 horas, en el Escenario Live del Parque Fundidora.

Bzars es hijo del conductor Mario Bezares, exintegrante y ganador de La Casa de los Famosos México.

Partidos que se podrán ver en el Fan Fest Monterrey HOY

A las 13:00 h, se transmitirá en el Escenario Estadio-Escenario Live el partido de Suiza vs. Canadá.

También a las 13:00 h, se podrá ver la transmisión del partido de Bosnia y Herzegovina vs. Catar, en la Pantalla Estadio-Food & Soul.

Mientras que a las 16:00 h, en el Escenario Estadio-Escenario Live, el partido de Escocia vs. Brasil; y en la Pantalla Estadio-Food & Soul, el partido de Marruecos vs. Haití.

A las 19:00 h, en el Escenario Estadio-Escenario Live- Food & Soul, podrás ver el partido de República Checa vs. México. Y, a la misma hora, en la Pantalla Estadio, se transmitirá el partido de Sudáfrica vs. República de Corea.

Otros artistas que se presentarán en el Fan Fest de Monterrey en los siguientes días:

Grupo Firme-25 de junio

Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr.-27 de junio

Enrique Iglesias-28 de junio

The CLSSX-29 de junio

3Ball Mty-30 de junio

El Gran Silencio-2 de julio

⁠Jumbo-3 de julio

El Malilla-4 de julio

Payasonicos-5 de julio

⁠Costumbre-7 de julio

Mc Davo-10 de julio

La Sonora Dinamita-11 de julio

Kevis y Maiky-18 de julio

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