Asistentes a la Marcha del Orgullo podrán ingresar al Zócalo de CDMX; modifican cierre por Fan Fest

La 47 edición de la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ sobre el Paseo de la Reforma.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reiteró que los asistentes a la edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBTTTTIQ+ sí accederán al Zócalo, donde se lleva a cabo el Fan Fest del Mundial, y el único cambio es que el escenario principal del cierre de la movilización será cerca Bellas Artes.

Por medio de un comunicado, la dependencia capitalina sostuvo que alcanzó estas medidas con activistas, organizaciones y colectivos relacionados con la movilización de la diversidad sexual programada para el próximo sábado 27 de junio.

“La única variación respecto a años anteriores es que, como parte de los acuerdos alcanzados mediante el diálogo, el escenario principal de cierre no se instalará en el Zócalo capitalino y, por esta ocasión, será ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se llevará a cabo el programa artístico y musical de la jornada”, sostuvo.

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Además, la autoridad indicó que, el recorrido de los vehículos que participarán en la Marcha del Orgullo harán será sobre Paseo de la Reforma y finalizará en avenida Juárez.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que las personas asistentes a la 48ª Marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+ sí podrán ingresar y arribar a pie al Zócalo capitalino el próximo 27 de junio.



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Lo que sabemos de la 48 Marcha del Orgullo en CDMX

Bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha ¡Igualdad, paz y solidaridad!“, la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTTIQ+ se llevará a cabo el próximo 27 de junio, que coincide con el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Se espera que los seis partidos programados para la misma fecha sean proyectados en la pantalla monumental instalada en el Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México, motivo por el que la Marcha del Orgullo no desembocará en ese punto , como ha ocurrido en ediciones anteriores.

De acuerdo con las colectivas organizadoras, se prevé que la movilización comience alrededor de las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, desde donde los distintos contingentes avanzarán sobre Paseo de la Reforma y avenida Juárez con dirección al Eje Central Lázaro Cárdenas.

Debido a que la ruta atraviesa importantes vialidades, se esperan cierres a la circulación desde las primeras horas del 27 de junio, que se suman a las distintas afectaciones por protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico.

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cehr