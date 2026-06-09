Aldea Global 2026 ofrecerá más de 68 espectáculos en el Bosque de Chapultepec

Ingreso a la Aldea Global 2026 será por la Puerta de los Leones, en Chapultepec.

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México inauguraron este martes, en el Bosque de Chapultepec, el espacio Aldea Global 2026, un sitio que estará abierto a todo público y ofrecerá más de 68 espectáculos nacionales e internacionales de 31 países.

Aldea Global 2026 estará abierto entre los días 9 y 21 de junio y también ofrecerá muestras gastronómicas de 27 de los países que forman parte de la justa mundialista que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, el sitio también contará con más de 50 actividades, que serán organizadas por 15 oficinas, fondos y programas de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea.

“En este mismo foro se estarán llevando a cabo conciertos, bailes, obras de teatro, todas las representaciones artísticas que se imaginen que vienen desde lo más recóndito de nuestro mundo. Aldea Global significa que un bosque vivo se ponga al servicio de la reunión de la gente y sobre todo al servicio de la paz y el encuentro de las naciones”, anunció.

Hoy se presentó la Aldea Global 2026 CDMX, que se realizará del 9 al 21 de junio de 2026 en la Puerta de los Leones del Bosque de @ChapultepecCDMX .



Las y los asistentes podrán disfrutar de gastronomía internacional, expresiones artísticas y culturales, música en vivo y… pic.twitter.com/1K5MlGQwIY — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 10, 2026

Aldea Global transmitirá partidos del Mundial

Por su parte Gabriela Cuevas Barrón, la Representante Honorífica del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, dijo que durante la duración de Aldea Global 2026, se transmitirán todos los partidos del certamen hasta el 21 de junio.

“Corramos la voz, Aldea Global es un lugar que visitar y es una forma encantadora y divertida de dar la vuelta al mundo en un paseo de los más bonitos de la Ciudad de México. Este evento nos permite recorrer una parte importante de las culturas del mundo en nuestra propia tierra. Y justamente creo que esa es parte de la magia que tiene todo el equipo del Bosque de Chapultepec”, expuso Cuevas Barrón.

Concretamente, Aldea Global se ubica en la Puerta de los Leones del bosque, a menos de 20 metros de la estación Chapultepec de la la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

El horario de actividades para el público en general será de 10:00 a 18:00 horas y aunque la entrada es gratuita, el consumo de alimentos por persona oscilará entre los 100 y los 400 pesos, en función de los costos que los pabellones de cada país ofrezcan al público.

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cehr