EL VANGUARDISTA Estadio Guadalajara hizo historia al debutar este año como una de las sedes oficiales más sustentables de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Coloso del Bajío, inaugurado oficialmente el 30 de julio de 2010, necesitó de importantes adecuaciones tecnológicas y estructurales para cumplir con las exigencias del máximo organismo del futbol mundial. Se renovó por completo la superficie de juego, implementando un sistema de césped híbrido, se actualizó integralmente el sistema de iluminación inteligente y se instaló un potente equipo de sonido. Además, se reforzó el mantenimiento de su icónica cubierta flotante de teflón y su colosal berma de pasto natural en forma de volcán.

Un Estadio Integrado con la Naturaleza ı Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola