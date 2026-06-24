Ricardo Gallardo transformará calles de Bellas Lomas

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, arrancó la pavimentación y remodelación integral de calles de la colonia Bellas Lomas de la capital potosina, un proyecto que beneficiará a más de 15 mil habitantes y que contempla infraestructura moderna y funcional.
En un ambiente de entusiasmo, reconocimiento y respaldo ciudadano por parte de las familias, el Gobernador Ricardo Gallardo comentó que se intervendrán las calles con concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, red de agua potable, drenaje sanitario, señalamientos peatonales y alumbrado público, acciones que permitirán terminar con problemas históricos como los baches, el lodo, las deficiencias en la movilidad y las fallas en el abasto de agua y saneamiento.
Ricardo Gallardo destacó que las calles Monte Casino, Loma Plateada, La Pedrera, Real del Monte, Loma del Tepeyac y Lomas de San Juan se transformarán con este proyecto que forma parte del cambio que hoy se vive y se siente en San Luis Potosí, enfrentando el rezago social que por años afectó a las colonias de la periferia de la ciudad y priorizando las necesidades reales de las familias potosinas.
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Finalmente, Ricardo Gallardo aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia integral que impulsa la seguridad, mejora la vialidad y construye caminos que eleva la calidad de vida de las familias de la capital potosina.
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FGR