Ricardo Gallardo y miles de potosinos viven la fiesta futbolera en San Luis

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, y más de 10 mil potosinas y potosinos disfrutaron la segunda victoria de la Selección Mexicana en el partido contra Corea del Sur, todos y todas reunidos en un gran ambiente futbolero en el Estadio Libertad Financiera.

Previo al segundo partido de México que se transmitiría en la mega pantalla del estadio, las familias potosinas llegaron desde temprana hora para organizar un ambiente festivo ondeando banderas tricolor y disfrutando la música del mariachi, destacándose la alegría de niñas, niños y jóvenes que participaron en los juegos de destreza, los concursos de dominadas y los tiros a gol.

De igual forma, el magno evento respalda el consumo local y el desarrollo económico de comercios instalados en las inmediaciones del estadio, generando mayores oportunidades de bienestar para todas y todos.

Así mismo, las condiciones de tranquilidad y paz que prevalecen en la entidad permiten que miles de asistentes disfruten del evento en un ambiente seguro, ordenado y accesible para todas y todos.

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FGR