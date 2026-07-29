¿Quién es Ángel Rodríguez Mora, el fisicoculturista que presuntamente mató a sus papás?

Ángel "N", vinculado a proceso por presuntamente asesinar a sus padres

El fisicoculturista y creador de contenido Ángel “N”, de 30 años de edad, fue vinculado a proceso por presuntamente asesinar a sus padres, así como por haber lesionado de gravedad otra persona.

El pasado 26 de julio la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cholula, Puebla, informó que asistieron a un domicilio particular tras recibir el informe de un hombre que “presentaba una conducta agresiva”.

Los hechos se registraron en un fraccionamiento de la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, lugar al que arribaron elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, en el que “activaron los protocolos de actuación correspondientes y localizaron a tres personas lesionadas al interior del domicilio”.

En el comunicado se precisa que, pese a que los paramédicos de Protección Civil de San Pedro Cholula brindaron atención prehospitalaria, se confirmó la muerte de dos personas en el lugar de los hechos.

Ángel "N", vinculado a proceso por presuntamente asesinar a sus padres ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, precisaron que una persona más resultó lesionada y se trasladó a un hospital para que pudiera recibir la atención médica especializada necesaria para su recuperación.

Extraoficialmente medios locales señalan que la persona lesionada podría ser un primo o hermano menor de edad del creador de contenido, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Alejandro “N” fue detenido por su probable participación en los delitos de homicidio y lesiones con agravantes de parentesco, mientras que la Fiscalía General del Estado de Puebla inició las investigaciones correspondientes.

Actualmente Alejandro “N” se encuentra bajo prisión preventiva, y de acuerdo con medios poblanos, se cuenta con un plazo de cinco meses para que continúe la investigación complementaria.

En relación con los hechos ocurridos en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) informa: pic.twitter.com/ll5sqm3auC — Secretaría de Seguridad Ciudadana (@SSC_Cholula) July 26, 2026

¿Quién es el fisicoculturista Ángel “N”?

Alejandro es un creador de contenido y fisicoculturista poblano de 30 años de edad que cuenta con más de 12 mil seguidores en sus redes sociales, donde compartía contenido sobre sus cambios físicos y su estilo de vida desde 2019.

Además, el fisicoculturista se desempeñaba como nutricionista deportivo, entrenador profesional de musculación, y especialista en entrenamiento para mujeres en Bun Bun Mx.

Sobre lo ocurrido, el gimnasio Bun Bun Mx compartió un comunicado en el que aseguraban que realizaban las investigaciones correspondientes “dentro de lo legal” del personal que colaboraba con ellos.

Ángel "N", vinculado a proceso por presuntamente asesinar a sus padres ı Foto: Redes Sociales

Precisaron que “ninguna empresa tiene la capacidad de predecir el futuro, controlar la vida privada de sus colaboradores, ni conoces situaciones personales o de salud mental que puedan desarrollarse con el tiempo”.

Sostuvieron que Ángel “N” no presentó antecedentes o conductas que pudieran anticipar los hechos registrados el pasado 26 de julio; además, lamentaron lo ocurrido y apuntaron que la situación es ajena a la institución.

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