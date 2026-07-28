Choque entre Metrobús y camioneta en Insurgentes Sur deja al menos un lesionado

Choque entre unidad del Metrobús y camioneta sobre Insurgentes Sur. el 28 de julio de 2026.

Al menos una persona resultó lesionada este martes por un accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida Insurgentes Sur, en el que estuvieron involucrados un vehículo particular y una unidad del Metrobús.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas entre las estaciones Félix Cuevas y Río Churubusco de la Línea 1, a la altura de la calle Parroquia, alcaldía Benito Juárez, con dirección al sur de la Ciudad de México.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladó al sitio para atender el siniestro e informó que al menos una persona fue valorada en el lugar por paramédicos, sin requerir traslado a un hospital.

Atendimos un choque vehicular en la colonia Insurgentes Mixcoac, en @BJAlcaldia, donde se vieron involucrados un vehículo particular y una unidad de transporte público. Una persona resultó lesionada, misma que fue valorada en el lugar por servicios médicos sin ameritar traslado.… pic.twitter.com/iwRoRpW680 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 28, 2026

Por su parte, el Metrobús aseguró que ninguno de los pasajeros resultó lesionado tras la colisión y precisó que el operador de la unidad involucrada, con el número 1078, reportó el accidente al Centro de Control, desde donde se solicitó la valoración medica de los ocupantes del vehículo particular involucrado.

En una breve tarjeta informativa, el medio de transporte explicó que el accidente ocurrió cuando una camioneta Honda HR-V realizó una vuelta prohibida a la izquierda al mismo tiempo que el autobús circulaba sobre el carril exclusivo con el semáforo en verde.

La maniobra intempestiva provocó la colisión entre ambas unidades y, debido al violento impacto, el autobús arrastró a la camioneta algunos metros sobre el carril confinado. De acuerdo con N+Foro, la conductora del vehículo particular, una joven de 17 años, resultó lesionada.

Hace una semana, 16 lesionados por choque entre unidades del Metrobús

Apenas una semana atrás, el 21 de julio, ocurrió un percance similar sobre la avenida Insurgentes Sur que dejó 16 personas lesionadas.

Lo anterior, tras un choque por alcance entre dos unidades del Metrobús entre las estaciones Chilpancingo y Nuevo León de la Línea 1, con dirección al El Caminero.

A la altura de la calle Bajío, en la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc, la unidad con el número 345 terminó con daños en la parte frontal y con el parabrisas estrellado tras impactar la parte trasera del autobús 2392.

Choque entre unidades del Metrobús en la Ciudad de México, el 21 de julio de 2026. ı Foto: X, @israellorenzana

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, señaló que personal de la corporación atendió el percance y que las personas lesionadas recibieron atención en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

En tanto, el Metrobús descartó lesionados de gravedad e indicó que la aseguradora y las empresas operadoras daban seguimiento a la atención y pases médicos.

Atendemos el reporte del choque entre dos unidades de transporte público en la Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que las personas que resultaron lesionadas son atendidas en el lugar por personal del ERUM@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/BRffkn2ezW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 21, 2026

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