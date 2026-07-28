Marchas y bloqueos en CDMX HOY 28 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estudiantes de la UNAM y aspirantes protestan por irregularidades en el examen de admisión.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 28 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 28 de julio se espera una marcha, tres concentraciones y cuatro citas.

Marchas

GRAN COMISIÓN FERROCARRILERA: Se concentrarán en Torre del Caballito, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 09:30 con destino a la Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc. (Nota: No se descarta el arribo de autobuses del interior de la República y afectaciones viales; cuentan con el apoyo de Fraternidad de Rieleros y Movimiento Nacional de Ex Ferrocarrileros).

Concentraciones

ALUMNOS SELECCIONADOS EN EL CONCURSO DE LICENCIATURA 2026 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Se concentrarán a las 12:00 en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán. (Nota: No se descarta que realicen una marcha por Ciudad Universitaria y afecten la vialidad sobre Insurgentes Sur) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00.

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día.

Citas Agendadas

GRUPO ARTESANAL INDÍGENA TRIQUI : Cita a las 11:00 en Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Xocongo No. 131, Col. Tránsito, Alc. Cuauhtémoc.

FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA : Cita a las 12:00 en Secretaría de Gobierno, Av. José María Pino Suárez No. 15, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

COMERCIANTES DE PLAZA SOLIDARIDAD : Cita a las 13:00 en Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc.

TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Cita durante el día en Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez.

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