Acoso cibernético se eleva 5 puntos en la capital

La Ciudad de México se ubicó como la tercera entidad del país donde más usuarios de Internet reportaron haber experimentado alguna situación de ciberacoso durante 2025, de acuerdo con los datos más recientes publicados del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio coloca a Durango en primer lugar, seguido de Jalisco y posteriormente la Ciudad de México en cuanto a población usuaria de Internet mayor de 12 años que sufrió alguna agresión digital durante los últimos 12 meses.

El Dato: El acoso cibernético es un acto intencionado con el fin el dañar o molestar a una persona mediante el uso de tecnologías de información y comunicación.

Según el Mociba 2025, en la Ciudad de México se reportó que 23.8 por ciento de la población vivió acoso cibernético, un aumento de 5.4 puntos poircewnrtuales respecto a los datos de 2024, cuando el porcentaje fue de 18.4 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Fernanda Rangel Van por revisar estrategia ante alza de ambulantaje

Debido a que el levantamiento no presenta el desglose por entidad federativa de todos los indicadores, el resto de las variables se toman a partir de los resultados nacionales, que permiten observar los principales patrones de violencia digital que también enfrentan las personas usuarias de Internet en la Ciudad.

Este fenómeno ocurre en una entidad con una alta conectividad digital. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Inegi, publicada en mayo de 2025, la Ciudad de México fue la entidad con el mayor porcentaje de hogares con acceso a Internet durante 2024, con 84.4 por ciento, seguida por Sonora con el mismo porcentaje y Nuevo León con 83.7 por ciento.

El Tip: El ciberacoso puede producir daños morales, psicológicos, económicos e incluso intención de suicidio.

Por grupos de edad, quienes más utilizaron Internet fueron las personas de 18 a 24 años, con 97 por ciento de la población de ese rango conectada, seguidas por los grupos de 12 a 17 años y de 25 a 34 años, ambos con 95.1 por ciento.

Eso va de la mano con que de acuerdo con los resultados del Mociba 2025 a nivel nacional, 20.4 por ciento de la población de 12 años y más que utilizó Internet fue víctima de ciberacoso, lo que representa 19.4 millones de personas: 10.8 millones de mujeres y 8.6 millones de hombres.

El contacto mediante identidades falsas fue la principal forma de agresión digital, con 37.2 por ciento de los casos, seguido de mensajes ofensivos con 32.7 por ciento y las llamadas de este mismo tipo con 24.1 por ciento.

20 a 29 años, la edad de la mayoría de víctimas mujeres

Sin embargo, el acoso cibernético no sólo se presenta mediante insultos o amenazas, también incluye el envío de contenido sexual sin consentimiento, la difusión de material íntimo y la intimidación a través de plataformas digitales.

Valeria tiene 24 años y ha sufrido este tipo de ataque. Ella recuerda que una de las situaciones que experimentó fue recibir imágenes sexuales que nunca solicitó; esto ocurrió mientras utilizaba una aplicación de citas con la intención de conocer a alguien para una relación formal.

“Me han llegado fotos de penes que no he pedido. Y yo creo que a todas las chicas nos ha llegado así porque, pues, en parte, los hombres son muy abusivos en redes sociales”, relató para La Razón.

Explicó que después de hacer “match” con algunos usuarios recibía fotografías íntimas sin previo consentimiento. Ante la repetición de estas conductas, decidió eliminar la aplicación de citas.

AL ACECHO ı Foto: Especial

“Yo los bloqueaba instantáneamente, porque no tenía interés en verles el pene, yo quería salir con alguien y conocerlo bien”, señaló.

Otro tipo de violencia digital es la amenaza con publicar contenido íntimo. Romina, una estudiante de universidad de 21 años, rrcordó que durante la preparatoria vivió una situación de este tipo cuando su entonces pareja intentó condicionarla para evitar que terminara con la relación.

“Mi novio de entonces me amenazó con publicar un video íntimo mío si lo dejaba. Y sí lo dejé, pero le quité el video”, explicó la joven.

Para ella, este tipo de acoso va más allá de las imágenes sexuales, pues también incluye llamadas, mensajes ofensivos y otras formas de hostigamiento que ocurren diariamente a través de Internet.

32.7 por ciento de víctimas experimentó mensajes ofensivos en 2025

“Creo que al día todos vivimos muchos tipos de ciberacoso. No sólo se trata de que te envíen fotos íntimas aunque no las pidas o de que compartan tus fotos íntimas; también se trata de que te llamen para molestarte o te envíen mensajes groseros”, dijo.

A nivel nacional, las mujeres reportaron una mayor afectación en ciertos grupos de edad, ya que 28 por ciento de las mujeres de 20 a 29 años usuarias de Internet fueron víctimas de acoso cibernético frente a 23.5 por ciento de los hombres del mismo rango de edad.

El grupo más vulnerable entre las mujeres fue el de 20 a 29 años, seguido por las adolescentes de 12 a 19 años y las mujeres de 30 a 39 años. Entre los hombres, el primer grupo fue también el de 20 a 29 años, seguido por los de 30 a 39 años y los de 12 a 19 años.

Jorge es un estudiante de 23 años. Él dijo a La Razón que considera que uno de los motivos por los que este fenómeno continúa es la facilidad con la que los agresores pueden ocultarse detrás de una pantalla.

“Acosar por Internet es muy fácil, porque escondes tu cara detrás de una pantalla. Entonces no tienes nada en qué exponerte, a menos que la persona se anime a denunciar y en la Ciudad de México la gente no tiene el tiempo de eso”, señaló el estudiante.