Metro CDMX HOY 28 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 28 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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Se registra buen avance y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 8, 9, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se registra afluencia alta en la Línea 12. Se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/hUuMgb2vmd — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 28, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con los reportes, el servicio se agiliza tras presentarse alta afluencia. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Agilicen la L12 hacen que la afluencia sea mayor cada qué detienen el avance de los trenes”

“¿Que pasa en la línea 12?, estamos parados dese hace 10 min en periférico oriente y no dicen nada"

"Envíen un tren vacío a Atlalilco, por favor; media hora esperando para abordar un tren"

Línea 2

La línea 2 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Cuatro Caminos a Taxqueña presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

" Que pasa en la línea 2? No sé mueve en dirección Taxqueña y tardo mucho tiempo en pasar"

“Por qué en la L2 dirección Taxqueña hace como 3 min por estación??”



Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 9

Línea B

Línea 8

Línea A

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LMCT