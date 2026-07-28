Metro CDMX HOY 28 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 28 de julio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
Acuerdan C5 metropolitano anticrimen
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 12
La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con los reportes, el servicio se agiliza tras presentarse alta afluencia. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Agilicen la L12 hacen que la afluencia sea mayor cada qué detienen el avance de los trenes”
- “¿Que pasa en la línea 12?, estamos parados dese hace 10 min en periférico oriente y no dicen nada"
- "Envíen un tren vacío a Atlalilco, por favor; media hora esperando para abordar un tren"
Línea 2
La línea 2 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Cuatro Caminos a Taxqueña presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- "Que pasa en la línea 2? No sé mueve en dirección Taxqueña y tardo mucho tiempo en pasar"
- “Por qué en la L2 dirección Taxqueña hace como 3 min por estación??”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 9
- Línea B
- Línea 8
- Línea A
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LMCT