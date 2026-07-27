Incendio hoy en el Centro Histórico de CDMX: fuego consume bodega en alcaldía Cuauhtémoc

Incendio en bodega del Centro Histórico de la Ciudad de México, el 27 de julio de 2026.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México controló un fuerte incendio registrado este lunes en una bodega en el Centro Histórico, ubicada sobre la calle Isabel La Católica, casi esquina con República de Uruguay.

El siniestro comenzó alrededor de las 21:00 horas en el tercer piso de un edificio donde se almacenaban bolsas, plásticos y maletas de viaje, localizado a un costado del Antiguo Templo de San Agustín, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la red social X, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que servicios de emergencia se dirigían al lugar para atender el percance.

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El director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, acudió al lugar del siniestro y, luego de que la intensidad de las llamas aumentó en cuestión de minutos, reportó que el incendio fue controlado poco antes de las 22:00 horas,.

La intervención de los servicios de emergencia permitió resguardar más del 50 por ciento del material almacenado en el inmueble, informó el Jefe Vulcano. Agregó que los bomberos permanecen en el sitio para realizar labores de remoción de escombros y enfriamiento.

Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas ni lesionadas y, de manera preliminar, el incendio habría dejado únicamente daños materiales.

Informo que el fuego se originó en una bodega, en el tercer piso de un edificio en el Centro Histórico, donde se almacenaban bolsas, plásticos y maletas de viaje. #AlMomento, el fuego ha sido extinguido.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/8ieNIxYKRb — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 28, 2026

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cehr