Delincuentes huyen en motocicleta

Asaltan tienda de lujo en la avenida Presidente Masaryk en Polanco

Un grupo de sujetos armados asaltaron una tienda Gucci en la avenida Masaryk, Polanco; la SSC-CDMX realiza el rastreo para dar con los responsables

Asaltan tienda Gucci en la avenida Presidente Masaryk en Polanco.
Asaltan tienda Gucci en la avenida Presidente Masaryk en Polanco. Foto: tomada de X: @luiscarloshdv.
Por:
La Razón Online

Dos hombres armados ingresaron a una tienda de la marca Gucci, ubicada en la intersección de la avenida Presidente Masaryk y la calle Calderón de la Barca, en la colonia Polanco Tercera Sección de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital del país.

En el lugar, comenzaron a romper los vidrios de los mostradores para llevarse la mercancía, después de amenazar al personal de la tienda.

Según los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los asaltantes se hicieron pasar por clientes para poder ingresar al lugar.

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Posteriormente, amedrentaron a los encargados del negocio con una aparente arma de fuego para apoderarse de los productos comercializados en el punto y darse a la fuga a bordo de una motocicleta después de consumar el delito.

Un asalto a una tienda Gucci sobre la avenida Presidente Masaryk provocó un despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Polanco.
Un asalto a una tienda Gucci sobre la avenida Presidente Masaryk provocó un despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Polanco. ı Foto: Especial.

“De acuerdo con los encargados, dos hombres ingresaron, se hicieron pasar por clientes y después de simular interés por diversos artículos, los amenazaron con una aparente arma de fuego, tomaron mercancía de los mostradores y salieron”, escribió la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Las autoridades de la Ciudad de México activaron un operativo para localizar a los probables responsables del atraco.

Las primeras investigaciones indicaron que se estima la participación de al menos 3 sujetos: dos cometieron el robo y uno más apoyó la huida de la tienda de la marca Gucci.

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JVR

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