Héctor Díaz-Polanco renuncia a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en CDMX

Héctor Díaz-Polanco, en un mensaje en video publicado en sus redes sociales.

Héctor Díaz-Polanco informó que renunció a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, si bien seguirá militando en el guinda y formando parte de su Consejo Nacional y su Consejo Consultivo.

Así lo anunció a través de un mensaje en video publicado en sus redes sociales, donde destacó que la renuncia al cargo ocurre en lo que él llamó “el momento oportuno para hacerlo”.

Héctor Díaz-Polanco, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

Asimismo, Díaz-Polanco destacó que, al dejar este cargo, seguirá dedicándose a actividades académicas, entre las que enlistó la edición de “un par de libros”.

“Anuncio mi separación del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Es un momento oportuno para hacerlo. Ha sido un honor”, dijo el morenista en su video.

“No me alejo ni un milímetro de mis convicciones y de mi compromiso con la Cuarta Transformación. Sigo en el Consejo Nacional de Morena y en su Consejo Consultivo”, abundó.

Héctor Díaz-Polanco, en fotografía de archivo. ı Foto: X Héctor Díaz Polanco

Díaz-Polanco dedicó un mensaje de agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la jefa de Gobierno, Clara Brugada y a los secretarios del Comité Ejecutivo de la Ciudad de México.

“Son magníficos compañeros con sólidas convicciones y espíritus de trabajo. Lo mismo digo del estupendo equipo operativo de Morena en la Ciudad de México”, dijo en el video.

“A todos, gracias. Mención especial merecen los innumerables militantes y simpatizantes que en estos años nos han acompañado y contagiado con su entusiasmo. Morena sigue siendo la esperanza de México y es uno de los impulsos de nuestro humanismo mexicano”, concluyó.

Hoy anuncio el cierre de mi etapa al frente de Morena en la Ciudad de México.



Quiero agradecer a todas y todos quienes me acompañaron en este proceso y reconocer el trabajo colectivo que hizo posible avanzar en la organización de nuestro movimiento.



Una etapa concluye, pero mi… pic.twitter.com/ebs0IhaTev — Héctor Díaz-Polanco (@diazpol) July 19, 2026

Héctor Díaz-Polanco fue elegido como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México en noviembre de 2024, y su periodo al frente estaba a meses de terminar, a finales de este año.

Ahora, con su renuncia al cargo, el Comité Ejecutivo Estatal queda obligado a iniciar el proceso de relevo constitucional. Al quedar la presidencia vacante, un miembro deberá asumir las funciones interinas mientras se convoca a elecciones internas para renovar formalmente la dirigencia.

Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte cercano, la salida de Díaz-Polanco abre la puerta a que Morena busque un perfil mucho más operativo, territorial y electoral para la CDMX.

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