Fan Fest del Zócalo alcanza su máxima capacidad, durante final del Mundial 2026

Aspecto de multitudes en el Fan Fest del Zócalo.

El Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México alcanzó su máxima capacidad este domingo, que se transmite el juego entre Argentina y España, final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) a través de una tarjeta informativa, donde urgió a las y los aficionados a considerar sedes alternas.

“Al momento, debido a la alta afluencia de asistentes en el #FanFest del #Zócalo capitalino, se invita a la ciudadanía a disfrutar del partido de la Final del Mundial de Futbol entre #España y #Argentina, en los demás Festivales Futboleros de la #CiudadDeMéxico”, se lee en la publicación de la autoridad capitalina.

La #SSC informa:



Al momento, debido a la alta afluencia de asistentes en el #FanFest del #Zócalo capitalino, se invita a la ciudadanía a disfrutar del partido de la Final del Mundial de Futbol entre #España y #Argentina, en los demás Festivales Futboleros de la #CiudadDeMéxico.… pic.twitter.com/joJ6b5s9lB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 19, 2026

Más temprano, el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, informó que se desplegó un operativo en toda la Ciudad para resguardar la celebración del último partido de la Copa Mundial de Fútbol.

Particularmente, el operativo se concentró en el Zócalo y el perímetro del Centro Histórico, así como en los distintos festivales futboleros de la capital.

#MundialSeguro2026 | Con motivo de la final de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de Argentina 🇦🇷 y España 🇪🇸, la @SSC_CDMX desplegó un dispositivo de seguridad y vigilancia en distintos puntos de la Ciudad de México, así como en el Fan Fest del Zócalo, el perímetro del… pic.twitter.com/oJo5FWOrrO — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 19, 2026

El objetivo, explicó Vázquez Camacho, es “prevenir conductas de riesgo y garantizar que las y los aficionados disfruten de la jornada en un ambiente seguro”.

¿Dónde ver el partido España vs Argentina si el Fan Fest del Zócalo está lleno?

1. Las 11 pantallas del Centro Histórico (Alrededor del Zócalo y Bellas Artes)

Para desahogar la plancha principal, se colocaron pantallas gigantes en las intersecciones y andadores peatonales más importantes del Centro:

Av. Juárez y Bellas Artes

Av. Juárez y Revillagigedo

Calle 5 de Mayo y Palma

Calle 5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma (muy cerca del Metro Allende)

16 de Septiembre y Palma

Av. 20 de Noviembre y Uruguay

Av. 20 de Noviembre y Mesones

Av. 20 de Noviembre y Regina

Calle Pino Suárez y Uruguay

Calle Pino Suárez y Salvador

2. Las Pantallas de Paseo de la Reforma y Monumentos

Alameda Central (sobre Av. Juárez)

El Caballito (Cruce de Reforma y Bucareli)

Monumento a la Revolución (Plaza de la República)

Cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes

Ángel de la Independencia (cuenta con dos pantallas gigantes instaladas en la glorieta)

Glorieta de la Diana Cazadora

3. Estacionamiento del Palacio de los Deportes sigue activo

El Estacionamiento del Palacio de los Deportes (en la alcaldía Iztacalco) se sumó a la red de grandes Festivales Futboleros.

4. Los Festivales Futboleros en las Alcaldías

Para evitar los traslados al Centro Histórico, se habilitaron macro-pantallas en parques, deportivos y Utopías distribuidas por toda la CDMX.

Estos son los puntos oficiales alcaldía por alcaldía:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla (Av. de la Paz, Chimalistac)

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc (Calle Hacienda del Rosario, El Rosario)

Benito Juárez: Parque Las Américas (Diagonal San Antonio, Narvarte Oriente)

Coyoacán: Parque de la Consolación (Av. Santa Úrsula, Pedregal de Santa Úrsula)

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango (Calle Abasolo)

Cuauhtémoc (Centro): Plaza Garibaldi (Eje Central Lázaro Cárdenas; ideal si buscas ambiente de fiesta mariachi)

Gustavo A. Madero: Cuenta con dos sedes activos: Campos Revolución (Colonia Zona Escolar Oriente) y Deportivo Hermanos Galeana (Av. José Loreto Fabela, San Juan de Aragón)

Iztacalco: Cuenta con dos puntos: Utopía Mixiuhca / Deportivo Leandro Valle y Estacionamiento del Palacio de los Deportes (mencionado arriba)

Iztapalapa: También tiene dos sedes masivas: Utopía Meyehualco (Av. Genaro Estrada) y Macro pantalla en la Central de Abasto

Magdalena Contreras: Unidad Independencia (Col. Independencia Batan Sur)

Miguel Hidalgo: Bajo Puente Tacuba (Parque Tacuba / Lago Gascasónica)

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tláhuac: Bosque de Tláhuac (Av. La Turba)

Tlalpan: Deportivo Vivanco (Calle Moneda, Tlalpan Centro)

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco (Calle Ignacio Zaragoza, Tulyehualco)

am