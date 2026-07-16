Sánchez Barrios se destapa para la Cuauhtémoc

Diana Sánchez durante una conferencia en el Congreso de la Ciudad de México, el pasado 16 de abril.

A MENOS de un año de las elecciones para alcaldías, la diputada local, Diana Sánchez Barrios, se destapó para competir por la candidatura de Morena en la Cuauhtémoc y adelantó que solicitará licencia al Congreso de la Ciudad de México cuando inicie el proceso interno.

“En este momento yo levanto la mano para ser la coordinadora y no hay vuelta atrás”, afirmó la legisladora de Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente, ante medios.

El Tip: Un sicario interceptó a Diana Sánchez Barrios el 17 de octubre de 2024 en calles del Centro Histórico e intentó asesinarla a balazos, pero sólo la lesionó.

La funcionaria local dijo que esperará los tiempos establecidos por Morena para inscribirse en el proceso y respaldó que la candidatura se defina por encuestas.

“A nadie se le está cerrando la puerta. A mí se me hace correcto el tema de las encuestas, porque es una medición muy importante, es la valoración de la gente. Yo respeto la decisión”, expresó.

Sánchez Barrios aseguró que confía en que habrá “piso parejo” para todos los perfiles que busquen la candidatura.

Con este anuncio, la diputada capitalina se convirtió en la segunda figura de Morena en hacer pública su aspiración por gobernar la demarcación.

13 iniciativas presentó entre 2025 y 2026

El primero fue el diputado federal y vocero del grupo parlamentario de Morena, Arturo Ávila Anaya, quien el pasado 23 de junio informó que participará en el proceso interno del partido.

Del lado de la oposición, la actual alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, confirmó desde el pasado 9 de junio que buscará la reelección.

El calendario del Instituto Electoral de la Ciudad de México establece que entre julio y agosto se desarrollará la etapa de preparación del proceso electoral local ordinario 2026-2027. En agosto se emitirá la convocatoria para que partidos políticos y ciudadanía postulen candidaturas y, en septiembre, el Consejo General declarará el inicio formal del proceso.

Entre enero y junio de 2027 se llevarán a cabo las precampañas, el registro de candidaturas, las campañas, los debates y la veda electoral. La jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027.