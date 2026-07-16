Miss Moni, sin los 11 mdp para las 26 víctimas del Rébsamen

Padres y madres de niños fallecidos en el sismo de 2017 en un memorial, en 2025.

La exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen, que colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017, Mónica García Villegas, no cuenta con los recursos para pagar 11 millones de pesos a las familias de las 26 víctimas como reparación de daño.

En la audiencia llevada a cabo ayer en la sala 31 de los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, un juzgador rechazó la propuesta de Miss Moni, como se le conocía a la detenida, para pagar a las familias de las víctimas con el predio en el que estaba la escuela, pues éste se encuentra en un juicio de extinción de dominio.

El Dato: Cuando Mónica García Villegas se entregó a las autoridades, afirmó que era inocente y no debía por qué pedir perdón a las familias de las víctimas del colapso del colegio.

Miriam Guise, madre de José Eduardo, quien tenía siete años, refirió que para ella y otras familias el dinero no es importante, pues se hizo justicia y García Villegas está encarcelada, lo mismo que tres Directores Responsables de Obra (DRO).

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“Claro (que hay justicia), están en la cárcel. A mí no me interesa el monto de la reparación, si éste me sirviera como madre para revivir a José Eduardo, ya lo hubiera recibido para que lo revivan.

“¡No van a salir de la cárcel! (...) No va a salir ninguno de los cuatro. Hay algunos funcionarios a quienes ya se les destituyó, ya se les quitaron sus funciones y con ello siento que sí (hay justicia)”, expresó.

7 adultos fallecieron en el colapso de la escuela

El 19 de septiembre de 2017, el temblor de 7.1 grados no sólo causó la caída de varios edificios, también del Colegio Rébsamen. En el sitio fallecieron 26 personas, entre ellas, 19 niñas y niños que estaban en clases en ese momento.

Si bien la primera sentencia que obtuvo García Villegas fue de 31 años de prisión, en febrero de 2025 un Tribunal de Enjuiciamiento de la capital redujo la sentencia a 29 años cinco meses y 22 días, ya que, como ella y su defensa argumentaron, el delito de responsabilidad del propietario de inmueble no existía cuando colapsó el colegio.

Lo anterior, porque la mujer construía un departamento en la parte superior de la escuela, a pesar de que esto no se podía por ser un piso de más no autorizado. Los trabajos iniciaron en 2013 y el delito por el cual se le acusaba se publicó en el Código Penal local un año después, por ello se le absolvió de la acusación.

Así, Miss Moni sólo cumple la condena por el ilícito de homicidio culposo en contra de 26 personas. Esta sentencia quedó firme luego de la reducción de la pena del año pasado.

Ayer, luego de la audiencia, Mireya Rodríguez, madre de Paola, fallecida en el sismo, consideró que García Villegas no puede solventar la reparación de daño con el terreno del Colegio Rébsamen.

“No es factible, el terreno lo tiene confiscado el Gobierno de la Ciudad de México, porque está en una cuestión de extinción de dominio, entonces ella no tiene con qué pagar los montos que debería pagar para resarcir el daño”, dijo.

Debido a esta situación, el juzgador que llevó a cabo la audiencia determinó llevar a cabo una nueva indagatoria en contra de García Villegas, para determinar si hay una manera para que cumpla con la medida de reparación de daño que se le dictó.

Los DRO Juan Mario Velarde Gámez, Francisco Arturo Pérez Rodríguez y Juan Apolinar Torales Iniesta, señalados por aprobar la construcción del departamento en el colegio, aún enfrentan un proceso por este caso.