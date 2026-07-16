Vinculan a proceso a un sacerdote por pederastia

Enrique “N” luego de ser detenido por agentes de la Fiscalía capitalina.

Un juez vinculó a proceso al sacerdote Enrique “N”, por el presunto delito de pederastia agravada en contra de una joven de 17 años, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La autoridad detalló que, en la audiencia de ayer, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra del sospechoso y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con el órgano autónomo, la madre de la víctima denunció al sacerdote el pasado 4 de junio, luego de que el 8 de enero encontró en el celular de su hija conversaciones sexuales con un contacto identificado como Winnie Poo.

“La adolescente manifestó que dicho contacto correspondía a Enrique ‘N’, identificado como sacerdote, quien la habría obligado a realizar actos de índole sexual en cuatro ocasiones”, indicó. la Fiscalía capitalina.

Agentes de la Policía de Investigación del órgano autónomo ejecutaron la orden de captura en contra del religioso el 9 de julio en la alcaldía Cuauhtémoc.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que entre enero y mayo del presente año la Fiscalía local abrió tres mil 576 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual. Del total de casos, mil 458 fueron por abuso sexual y 313 por violación simple.