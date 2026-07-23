PRI condena asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva; exige investigación

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados condenó el asesinato del periodista, exservidor público y exsecretario de Comunicación del PRI en Oaxaca, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, y demandó a las autoridades realizar una investigación “pronta, exhaustiva y transparente” para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, las y los diputados federales priistas expresaron sus condolencias a la familia, amistades y compañeros del comunicador, al tiempo que exigieron que el caso no quede en la impunidad.

“Exigimos a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y castigar con todo el peso de la ley a los responsables materiales e intelectuales de este crimen”, señalaron.

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La fracción parlamentaria sostuvo que Leyva Aguilar fue “una voz crítica del gobierno actual” y afirmó que ejerció el periodismo con firmeza. En ese contexto, consideró que su asesinato refleja los riesgos que enfrentan quienes ejercen la labor periodística en el país.

Su asesinato confirma que, en México, informar, denunciar y cuestionar al poder se ha convertido en una profesión de alto riesgo Legisladores del PRI



Finalmente, las y los diputados del PRI reiteraron su llamado a que las autoridades esclarezcan el homicidio y garanticen justicia para el periodista, al insistir en que “no puede haber impunidad”.

Las y los diputados federales del PRI condenamos enérgicamente el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista, exservidor público y exsecretario de Comunicación del PRI en Oaxaca.



Exigimos a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente que… — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) July 23, 2026

Moreira acusa inacción de gobiernos de Morena

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz se han convertido en los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México, luego del asesinato del periodista.

A través de sus redes sociales, el legislador señaló que durante 2026 se han registrado seis homicidios de periodistas y advirtió que la violencia contra la prensa representa una amenaza para la democracia.

Sin libertad de prensa no hay democracia Rubén Moreira



Moreira sostuvo que los gobiernos encabezados por Morena deben asumir su responsabilidad frente a la violencia que enfrentan las y los comunicadores. “Morena debe asumir su responsabilidad por la inacción de los gobiernos de su signo político”, escribió el diputado.

Las declaraciones del líder parlamentario se suman al posicionamiento emitido previamente por su partido.

#Oaxaca, #Guerrero, #Puebla y #Veracruz son los estados más peligrosos para la prensa. Seis homicidios en 2026. Sin libertad de prensa no hay democracia. #Morena debe asumir su responsabilidad por la inacción de los gobiernos de su signo político. https://t.co/rRDKChPjRJ — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) July 23, 2026

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LMCT