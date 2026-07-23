Avanzamos en revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales, afirma CSP tras reunión con Jamieson Greer | VIDEO

En el marco de la revisión al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con el representante comercial de la unión americana, Jamieson Greer, con quien, aseguró, se consiguieron avances.
Alrededor de las 10:00 horas de este jueves, la mandataria recibió en Palacio Nacional al funcionario norteamericano, con quien sostuvo una reunión que se extendió más allá de una hora.
Por medio de redes sociales, únicamente comentó que se avanzó en la revisión del tratado trilateral y los acuerdos que sólo competen a México y Estados Unidos, para el beneficio mutuo.
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“En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, dijo.
En el encuentro estuvo acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el exsecretario de Agricultura, Julio Berdegué, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización, Altagracia Gómez.
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FGR