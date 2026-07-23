Maru Campos concreta llegada de ALA Corporation a Chihuahua

Confirmación se dio en el marco de la Feria Aeroespacial Farnborough

La gobernadora Maru Campos dio la bienvenida al inicio de operaciones de ALA Corporation en la ciudad de Chihuahua, empresa italiana de clase mundial con más de 35 años de trayectoria que se incorpora al ecosistema aeroespacial del estado, en su primera representación en México.

La confirmación se dio en el marco de la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, que se lleva a cabo en Londres, Inglaterra, donde la jefa del Ejecutivo sostuvo una reunión con los representantes del corporativo, a quienes agradeció la confianza depositada en la entidad.

“Hoy celebramos la primera presencia de ALA en México; nuestra visión es que Chihuahua se convierta en su plataforma de crecimiento para Norteamérica, incorporando en el futuro capacidades de ingeniería, diseño y manufactura de alto valor agregado”, dijo la mandataria.

Esta primera oficina representa un punto de partida, con el objetivo de propiciar las condiciones para que la empresa amplíe gradualmente sus operaciones en Chihuahua.

Con su llegada a la entidad, ALA Corporation generará oportunidades para perfiles especializados en áreas como logística, ingeniería, compras estratégicas, calidad y gestión de inventarios, lo que contribuye a la formación y desarrollo de talento local.

Como parte de sus actividades en la Feria Aeroespacial Farnborough, la Gobernadora también se reunió con Philippe Errera, vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Internacional y Relaciones gubernamentales de Safran, para dar seguimiento a los proyectos de crecimiento de la compañía en Chihuahua y refrendar el compromiso de mantener una colaboración de largo plazo, que continúe con el desarrollo de la industria en la entidad.

Durante el encuentro, se revisaron los planes de expansión de la compañía, así como las oportunidades para reforzar el trabajo conjunto entre la empresa y el Gobierno del Estado, a fin de impulsar nuevas inversiones, generar talento especializado y fortalecer las cadenas regionales de suministro.

Maru Campos agradeció al corporativo por depositar en la entidad 35 años de confianza y compromiso, al ser el mayor empleador aeroespacial en la capital, con 9 mil empleos generados y 13 plantas.

Chihuahua es el principal enclave de Safran fuera de Francia para cableado eléctrico aeronáutico, así como de sistemas de seguridad y evacuación, iluminación de cabina y sistemas relacionados.

✈️🇲🇽 La gobernadora Maru Campos anunció la llegada de ALA Corporation a la ciudad de Chihuahua, en lo que será la primera representación de la empresa italiana en México.



La firma, especializada en el sector aeroespacial, iniciará operaciones con una oficina enfocada en áreas… pic.twitter.com/ANldbkwsKo — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 23, 2026

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FGR