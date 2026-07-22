Gobernador de Oaxaca Salomón Jara condena asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva

El Gobernador de Oaxaca Salomón Jara condenó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva, ocurrido la mañana de este miércoles en la entidad.

“Condenamos de manera firme el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con el gremio periodístico”, escribió en redes el Gobernador de Oaxaca.

El mandatario estatal señaló que Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue un periodista crítico de su gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones.

“Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia.

“Por ello, hemos solicitado que la Fiscalía General del Estado establezca coordinación y colaboración con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión, para fortalecer la investigación y garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen.

Salomón Jara dijo que no van a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil del crimen.

“Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia.

“Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad”.

Condenamos de manera firme el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con el gremio periodístico.



Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) July 22, 2026

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FGR