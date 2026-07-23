Ligan a máquinas tragamonedas red de extorsión y reclutamiento

se presentó ayer a “CeCi”, un robot humanoide con inteligencia artificial, diseñado para apoyar las operaciones del centro de seguridad, y a un robot canino identificado como “K5” Arma l, proyectado para incorporarse a operativos de alto riesgo, como parte de la modernización del C5.

Una red de extorsión y reclutamiento forzado de jóvenes ligada a la operación de máquinas tragamonedas fue encontrada por autoridades federales y estatales al interior del Estado de México, donde se aseguraron más de tres mil de estos aparatos en diversos negocios.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso que entre el 13 y 20 de julio se llevaron operativos simultáneos en 84 municipios mexiquenses en donde se retiraron más de tres mil 300 máquinas, cuya operación es atribuida a grupos delincuenciales, a quienes les sirve como mecanismo de financiamiento, extorsión y lavado de dinero proveniente de prácticas ilícitas.

Se estima que con estos mecanismos, los criminales obtenían ingresos hasta por 600 millones de pesos, ya que además se valían del cobro de derecho de piso, préstamo gota a gota y otras prácticas que llevaban al reclutamiento de jóvenes.

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“Estas máquinas generaban ingresos de hasta 600 millones de pesos, donde se promovían actividades de cobro de derecho piso, préstamos gota a gota y pandillas. Con ello no sólo se afecta la capacidad económica de las organizaciones criminales, sino que también se protege a niñas, niños y adolescentes de estos espacios que pueden ser utilizados para el reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada”, dijo.

El fiscal del Edomex, José Luis Cervantes Martínez, señaló que estas máquinas estaban ubicadas estratégicamente cerca de escuelas, en farmacias, misceláneas, centros comerciales, que las hacían más cercanas a la juventud y que, además, eran utilizadas como un método de extorsión contra los dueños de los negocios a los que obligaban a aceptar la instalación.

“También es cierto que estas máquinas no están ahí por casualidad. Son sembradas, son puestas de manera forzada por algunas organizaciones criminales de connotación nacional de manera tal que extorsionan o obligan a los propietarios a que las pongan y que la totalidad de sus ganancias sean remitidas a ellos”, contó.

Dijo que se encontraron casos en donde los jóvenes recibían dinero prestado para continuar jugando en estos dispositivos, pero cuando no podían pagar entonces eran reclutados para servir como halcones, cobrar piso y otras acciones ordenadas por las bandas delincuenciales.

“Estas juventudes a veces, se tiene acreditado, que cuando acuden a estos lugares, ante la falta de recursos, se les presta dinero. Pero cuando no pueden pagar, se les recluta ¿Para qué? Para labores de halconeo, cobro de piso y actividades de diversa naturaleza de narcomenudeo.

“Es un círculo muy lamentable donde tenemos estas maquinitas que ya están en todas partes a la luz de todos y donde ya normalizamos su presencia y de repente no no reparamos en la naturaleza del daño que están causando”, declaró.

LE DEJAN TAREA. En este marco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió a la gobernadora Delfina Gómez, como una de sus principales tareas, el combate a la extorsión y también la atención al sistema penitenciario a cargo de la administración estatal.

Al dar la bienvenida a la mandataria federal, en su visita al Estado de México, la gobernadora afirmó que se cumplirán las encomiendas para fortalecer las acciones contra aquellas circunstancias que atañen la seguridad y bienestar de la población.

“Nos deja tareas y con mucho gusto las vamos a realizar. Aquí nos deja la tarea de fortalecer estrategias precisamente para abatir la extorsión; nos deja tareas de analizar la situación de centros penitenciarios, que es una preocupación que siempre nos ha manifestado y que nos ha dado opciones de mejora; así como la infraestructura. Y junto con ello, también otras acciones de índole social, que es precisamente lo que afecta e incide en nuestros ciudadanos”, declaró Gómez Álvarez.

Subrayó que su prioridad es alinear su proyecto de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo, para priorizar a quienes más lo necesitan y garantizar un entorno de paz y justicia social. Destacó la atención a la zona oriente, que benefició a 10 municipios con 121 obras que recibieron una inversión inicial superior a los 75 mmdp para construir puentes, bacheo, mejoras a la movilidad, colectores de agua, infraestructura hospitalaria y otras acciones. Reconoció que aún hay pendientes, pero se dijo confiada en que con colaboración interinstitucional se hallarán soluciones.

“Me quedo corta porque tenemos muchos beneficios aquí en lo que es el Estado de México, y lo agradezco. Por ello, querida Presidenta, no me queda más que decirle: muchas gracias por su respaldo permanente al Edomex y por hacer del Plan Integral para el Oriente una muestra de que, cuando los gobiernos trabajan de manera coordinada, los recursos pueden llegar a donde más se necesitan”, dijo.