Los transportistas piden ayuda ante “doble extorsión”

Además de la incidencia de los robos para el autotransporte de carga, los agremiados a la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP) se enfrentan a otros tipos de ilícitos, como la extorsión.

Leonardo Gómez Vargas, presidente del organismo, señaló que cuando un vehículo robado logra ser recuperado por las autoridades, se inicia un proceso burocrático y financiero que daña al sector del autotransporte, ya que las unidades permanecen retenidas entre dos y tres meses y los propietarios se ven obligados a pagar hasta un millón de pesos para su liberación, situación que calificó como otra forma de extorsión.

“Estamos pidiendo al Gobierno federal que nos apoye con las fiscalías estatales, toda vez que ha sido otra forma en la cual nos están extorsionando a los autotransportistas”, indicó Gómez Vargas durante su participación en el panel Seguridad Integral en el Transporte Terrestre de Carga del XXX del Congreso Anual de Agentes Navieros, realizado por la Amanac, (Asociación Mexicana de Agentes Navieros).

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El Tip: La ANTP refiere que el secuestro de los conductores es un delito que se suma al robo de las unidades, ya que los maleantes ahora además piden rescate para liberarlos.

Externó que, debido a esta situación, muchas empresas afectadas por el robo opten por no denunciar, situación que ha causado que las cifras vayan a la baja, por lo que exhortó al Gobierno federal a atender el problema con las fiscalías estatales.

Añadió que las cifras sobre robo han disminuido por el trabajo de los tres órdenes de gobierno con la industria del autotransporte privado y por la inversión que los transportistas han realizado para evitar este delito, “pero tenemos que decir que todo costo que tiene esta acción se ve reflejado en el consumidor final”.

De manera detallada, la ANTP reveló que la incidencia de robo registró una disminución de 17 por ciento en lo que va de 2026; sin embargo, señaló que los delitos son cada vez más violentos.

Mencionó que, pese a la disminución en el número de denuncias hasta mayo, según información, en 10 entidades se registraron 92.9 por ciento de los reportes de robo, tanto del fuero federal como local. Y las entidades Puebla, Estado de México y San Luis Potosí encabezaron el top tres con más casos.