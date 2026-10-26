Paro nacional de transportistas HOY 26 de octubre: Lo más relevante de los bloqueos carreteros

Transportistas protestan nuevamente este lunes por la inseguridad, las extorsiones y los altos costos de operación. Lo hacen nuevamente a través de un paro nacional indefinido, con bloqueos en las principales carreteras del país este lunes 26 de octubre.
Los bloqueos iniciaron a las 08:00 horas en carreteras de diferentes estados del norte, centro y sur del país, entre ellas los principales puntos de conexión desde y hacia la Ciudad de México, como la México - Puebla, México - Pachuca, México - Querétaro, entre otras.
Se espera que los bloqueos se mantengan por varias horas, aunque también se prevé que algunos se retiren pronto o no inicien, dependiendo de las condiciones y cómo avancen las negociaciones con autoridades federales y estatales.
Reserva que dio ‘superpoderes’ a Taddei salió del Senado; se avaló de madrugada y en fast track y no en San Lázaro
Segob registra bloqueos en 19 estados
Al corte de las 09:30 horas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que se registraron bloqueos y movilizaciones de transportistas en 19 estados del país, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.
A través de un comunicado, detalló que las entidades con mayor números de puntos de manifestación son:
- Veracruz: ocho
- Estado de México: seis
- Nuevo León y Tlaxcala: tres cada uno
En tanto, Segob informó que, por número de participantes, destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco.
La Segob enfatizó que el Gobierno federal “mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas para atender sus planteamientos mediante las instancias competentes”.
Carreteras desde y hacia CDMX ya registran bloqueos
De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras (GN), el paro nacional de este lunes ya alcanzó las principales carreteras que conectan la Ciudad de México con otros estados de la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que anticipa graves afectaciones en el tráfico al inicio de esta semana.
Así, según el recuento de las citadas instituciones, al corte de las 10:00 horas de este lunes ya se registran bloqueos en:
- Autopista México - Puebla: en caseta San Martín
- Autopista México - Querétaro: en caseta Tepotzotlán
- Autopista México - Pachuca: en caseta San Cristóbal
- Carretera Texcoco - Ciudad de México: en caseta Texcoco
Entre otros puntos que afectan la movilidad desde y hacia la Ciudad de México.
Sinaloa, Veracruz, Coahuila… también registran bloqueos
A través de sus redes sociales, GN Carreteras ha informado sobre los bloqueos registrados este lunes como parte del paro nacional de transportistas.
Entre los puntos de manifestación destacados se encuentran aquellos en:
- Guanajuato: Carretera Est. Boulevard Aeropuerto
- Coahuila: Carretera Matehuala - Monterrey
- Toluca: Carretera Toluca - Atlacomulco
- Veracruz: Carretera Xalapa - Banderillas
- Quintana Roo: Carretera Costera del Golfo, a la altura de la estación del Tren Maya
- Sinaloa: Carretera los Mochis - Culiacán, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán
Entre otros puntos en carreteras federales en donde se registró bloqueo y se irán informando a lo largo del día.
Sigue leyendo:
- ¿Qué carreteras están bloqueadas HOY lunes 26 de octubre?
- Ajuste a deducciones sólo afectará a 170 empresas de transporte; Sheinbaum
- Segob llama a Canacar a evitar paro nacional; mayoría de transportistas acepta diálogo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am