Paro nacional de transportistas HOY 26 de octubre: Lo más relevante de los bloqueos carreteros

Transportistas protestan nuevamente este lunes por la inseguridad, las extorsiones y los altos costos de operación. Lo hacen nuevamente a través de un paro nacional indefinido, con bloqueos en las principales carreteras del país este lunes 26 de octubre.

Los bloqueos iniciaron a las 08:00 horas en carreteras de diferentes estados del norte, centro y sur del país, entre ellas los principales puntos de conexión desde y hacia la Ciudad de México, como la México - Puebla, México - Pachuca, México - Querétaro, entre otras.

🚛 Organizaciones de transportistas anunciaron un paro nacional indefinido a partir de este lunes 26 de octubre, ante la inseguridad en carreteras, las extorsiones y el aumento de sus costos de operación. Prevén la participación de alrededor de un millón de unidades, aunque… pic.twitter.com/c1M2aMQsJa — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2026

Se espera que los bloqueos se mantengan por varias horas, aunque también se prevé que algunos se retiren pronto o no inicien, dependiendo de las condiciones y cómo avancen las negociaciones con autoridades federales y estatales.

Segob registra bloqueos en 19 estados

Al corte de las 09:30 horas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que se registraron bloqueos y movilizaciones de transportistas en 19 estados del país, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.

#Tomeprecauciones en #Sinaloa se registra presencia de personas en vehículos sobre el acotamiento cerca del Km 002+800 en la carretera Los Mochis–Culiacán, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/7bnc85WO10 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 26, 2026

A través de un comunicado, detalló que las entidades con mayor números de puntos de manifestación son:

Veracruz : ocho

Estado de México : seis

Nuevo León y Tlaxcala: tres cada uno

En tanto, Segob informó que, por número de participantes, destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco.

La Segob enfatizó que el Gobierno federal “mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas para atender sus planteamientos mediante las instancias competentes”.

Carreteras desde y hacia CDMX ya registran bloqueos

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras (GN), el paro nacional de este lunes ya alcanzó las principales carreteras que conectan la Ciudad de México con otros estados de la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que anticipa graves afectaciones en el tráfico al inicio de esta semana.

#Tomeprecauciones en #EdoMex se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas en vehículos cerca del Km 021+050 en la carretera México-Pachuca en dirección a CDMX, a la altura de la caseta de cobro No. 23 "San Cristóbal", Atienda indicación vial. pic.twitter.com/OOWZ8QET9f — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 26, 2026

Así, según el recuento de las citadas instituciones, al corte de las 10:00 horas de este lunes ya se registran bloqueos en:

Autopista México - Puebla : en caseta San Martín

Autopista México - Querétaro : en caseta Tepotzotlán

Autopista México - Pachuca : en caseta San Cristóbal

Carretera Texcoco - Ciudad de México: en caseta Texcoco

Entre otros puntos que afectan la movilidad desde y hacia la Ciudad de México.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️

Se informa a las personas usuarias que se registra presencia de manifestantes en diversos puntos de las autopistas administradas por CAPUFE.



🔴 CON CIERRE A LA CIRCULACIÓN:

🔘 Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán, en ambos… — CAPUFE (@CAPUFE) October 26, 2026

Sinaloa, Veracruz, Coahuila… también registran bloqueos

A través de sus redes sociales, GN Carreteras ha informado sobre los bloqueos registrados este lunes como parte del paro nacional de transportistas.

#Tomeprecauciones en #Coahuila se registra presencia de personas en vehículos sobre el acotamiento cerca del Km 175+000 en la carretera Monterrey-Monclova, a la altura de la localidad Asturias, Municipio de Monclova. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ChaQrIuCoY — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 26, 2026

Entre los puntos de manifestación destacados se encuentran aquellos en:

Guanajuato : Carretera Est. Boulevard Aeropuerto

Coahuila : Carretera Matehuala - Monterrey

Toluca : Carretera Toluca - Atlacomulco

Veracruz : Carretera Xalapa - Banderillas

Quintana Roo : Carretera Costera del Golfo, a la altura de la estación del Tren Maya

Sinaloa: Carretera los Mochis - Culiacán, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán

Entre otros puntos en carreteras federales en donde se registró bloqueo y se irán informando a lo largo del día.

#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por presencia de personas en vehículos cerca del Km 039+650 en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca en ambos sentidos, a la altura de la caseta de cobro No. 76 Tehuacán. pic.twitter.com/vfsJW0DaGz — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 26, 2026

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