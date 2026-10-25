Segob llama a Canacar a evitar paro nacional; mayoría de transportistas acepta diálogo

Aunque la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó dialogar con el Gobierno Federal para atender sus demandas y evitar el paro nacional indefinido anunciado para este 26 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) mantiene su convocatoria a manifestarse.

Gobernación calificó como “inexplicable” que la dirigencia la cámara empresarial rechace “sentarse a dialogar”, mientras el resto de transportistas optaron por buscar acuerdos con las autoridades.

“La postura de esa directiva es inexplicable cuando el resto del sector ha optado por la mesa de diálogo para que se atiendan sus demandas”, sostuvo.

Comunicado de Segob sobre el paro nacional de transportistas del 26 de octubre ı Foto: Redes Sociales

Pide a dirigencia de Canacar sumarse al diálogo

Al respecto, señaló que diversas asociaciones y cámaras integrantes de la Canacar se deslindaron de la protesta y manifestaron su disposición a evitar afectaciones a la población y al tránsito en las carreteras de la República.

Ante la posibilidad de afectaciones al transporte de mercancías, Gobernación pidió a la dirigencia de la Canacar reconsiderar su decisión y sumarse a las negociaciones.

Asimismo, reconoció la intervención de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), que el pasado 24 de octubre solicitó a transportistas privilegiar el diálogo con las autoridades federales y a evitar afectaciones con un paro indefinido.

Representantes de la Canacar, HAMOTAC y otras organizaciones, anunciaron la protesta nacional. ı Foto: Especial

Desde el 23 de octubre, la Canacar, la Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) anunciaron un paro nacional indefinido para exigir la atención de sus demandas, entre ellas el combate a la extorsión, robos a unidades y presiones económicas que afectan sus operaciones.

La Secretaría de Gobernación reiteró que mantiene abierta la mesa de diálogo para recibir a los representantes transportistas y atender sus peticiones por la vía institucional, e insistió en que las diferencias deben resolverse mediante acuerdos que eviten perjuicios a la población y al traslado de mercancías.

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cehr