Bloqueo transportistas 26 de octubre: A qué hora empieza, ruta, calles cerradas, alternativas

De nueva cuenta el gremio de transportistas en México realizará bloqueos viales, por lo que este lunes 26 de octubre diversas vialidades se verán afectadas alrededor del país.

El lunes 26 de octubre se realizará un paro nacional por parte de diversas organizaciones de transportistas en las 32 entidades del país, con la finalidad de pedir un freno a los incrementos en combustibles y caseyas de cobro, seguridad en carreteras, mejores condiciones de las carreteras, entre otros.

Algunas convocatorias señalan que el bloqueo comenzará a partir de las 06:00 horas, mientras que otros aseveran que serán a las 08:00 horas del 26 de octubre, y de acuerdo con diversas convocatorias este se realizará en las capitales de cada entidad del país, por lo que se esperan afectaciones en las vialidades principales.

Convocaroria bloqueo transportistas 26 de octubre ı Foto: Redes Sociales

Vialidades afectadas por bloqueos 26 de octubre

Debido a que se anunció un paro nacional en las capitales de las 32 entidades del país, se espera que autopistas que conectan un estado a otro, carreteras con mucha circulación y vialidades principales como el Circuito Exterior Mexiquense se vean afectados.

Hasta el momento no han señalado de manera específica las vialidades en las que se enfocarán, se recomienda a las y los conductores utilizar caminos estatales o carreteras libres aledañas a las vialidades principales.

Asimismo, se recomienda extremar precauciones al momento de desplazarse, y de ser posible, utilizar el transporte público como una alternativa para movilizase para evitar la carga vehicular.

Convocaroria bloqueo transportistas 26 de octubre ı Foto: Redes Sociales

¿Quiénes harán los bloqueos viales el 26 de octubre?

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC), la Organizacion Integradora de Derechos Convencionales, y la Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C (FEMATRAC) emitieron un comunicado a la Secretaría de Gobernación.

Apuntaron que están dispuestos a establecer un diálogo directo con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que han participado en diversas mesas de doálogo sin obtener resultados que consideren suficientes y que resuelven los problemas del gremio.

“El autotransporte es indispensable para el abasto, la economía, y el bienestas de millones de familias mexicanas. La falta de respuesta y el deterioro de las condiciones para trabajar ya no pueden tratarse como asuntos secundarios” precisaron en su comunicado.

Comunicado paro transportistas 26 de octubre ı Foto: Redes Sociales

A diferencia de otros bloqueos que se han realizado por parte de los transportistas, en esta ocasión la La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se deslindó del que se llevará a cabo este lunes.

Precisaron que no participarán debido a “la falta de claridad en los planteamientos y la ausencia de propuestas que atiendan de fondo las necesidades de los operadores y del hombre-camión”

A la ANTAC se le unen diversas organizaciones de transportistas, como Transportistas Unidos de Teloyucan, quienes apuntaron que no participarán en los patos nacionales debido a que su deber es “proteger al hombre-camión y operadores, no a empresas”.

Comunicado ANTAC ı Foto: Redes Sociales

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) hizo un llamado para mantener un diálogo con las autoridades de gobierno y construir acuerdos.

Reiteraron que las preocupaciones y demandas de los transportistas son legítimas y merecen una respuesta concreta, por lo que aseveraron que los acuerdos deben tenerla finalidad de “atender las demandas del sector, sin afectar el libre tránsito de personas y mercancías”.

#COMUNICADO



Ciudad de México, 24 de octubre de 2026

Bol. 16

#CONCAMIN LLAMA A PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO CON EL SECTOR TRANSPORTISTA



Ante el anuncio de un #paronacional de transportistas, previsto para el próximo lunes 26 de octubre, la Confederación de Cámaras… pic.twitter.com/AuPKHqP6Kt — CONCAMIN (@CONCAMIN) October 24, 2026

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