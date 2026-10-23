Segob llama al diálogo ante anuncio de paro nacional indefinido de transportistas el lunes

La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su disposición al diálogo con las organizaciones de transportistas que anunciaron un paro nacional a partir del próximo lunes 26 de octubre, en demanda de mayor seguridad en carreteras y respuestas a los problemas que enfrenta el sector.
En un posicionamiento, la dependencia reconoció las preocupaciones de los transportistas y aseguró que existen canales institucionales para atender sus exigencias mediante reuniones con las autoridades correspondientes.
“Reconocemos sus preocupaciones y reiteramos que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes”, señaló.
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La Segob también llamó a las organizaciones a privilegiar el diálogo para evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito vehicular y al traslado de mercancías.
“La Secretaría de Gobernación mantiene una actitud abierta y sensible a las demandas del sector, con el compromiso de encontrar soluciones mediante el entendimiento y la colaboración”, sostuvo.
La movilización está prevista para el lunes 26 de octubre y fue anunciada por organizaciones del autotransporte de carga, entre ellas la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).
La convocatoria plantea suspender actividades por tiempo indefinido. Entre las demandas del sector están reforzar la seguridad en las carreteras, combatir los robos a unidades y las extorsiones, así como revisar las condiciones económicas y fiscales que afectan sus operaciones.
Los representantes de las organizaciones han señalado que buscan respuestas concretas de las autoridades y cuestionado la falta de resultados de reuniones previas.
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MSL