Recorte a estímulo de peajes presionaría inflación: Canacar

Autotransporte federal / Las unidades que prestan servicio al autotransporte, tanto para carga general y especializada, crecieron 60.9% en 10 años

Una reducción de 300 a 250 millones de pesos en el límite de ingresos anuales para acceder al estímulo fiscal por el uso de autopistas de cuota podría elevar los costos de operación de las empresas transportistas, provocar el cierre de compañías y generar presiones inflacionarias por el encarecimiento del traslado de mercancías, advirtió la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

De acuerdo con cifras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proporcionó al organismo, de los dos mil 500 contribuyentes beneficiados por el estímulo fiscal, únicamente 170 quedarían excluidos con la modificación contemplada en la Ley de Ingresos de la Federación 2027, equivalente a 6.8 por ciento; no obstante, el organismo consideró que el número de empresas afectadas sería mayor, aunque no presentó una estimación propia.

7 Mil 787 empresas de transporte de carga operaron en 2025

“Es importante mencionar que el impacto que esto tiene, al haber menos empresas de transporte, si muchas dejan de operar, si algunas se van a la quiebra, si cierran sus puertas, pues tendremos menos oferta de transporte. Entonces sí, el efecto que tiene va a ser directamente a la inflación, nosotros movemos mercancías, eso es a lo que nos dedicamos”, indicó Augusto Ramos Melo, presidente de la Canacar, en conferencia de prensa.

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En las conversaciones sostenidas con la SHCP, la dependencia presentó una estimación de 16 mil millones de pesos relacionada con el costo fiscal del estímulo y la reducción del límite de ingresos de 300 a 250 millones de pesos. Frente a ello, la Canacar advirtió que una eventual afectación a las operaciones del autotransporte podría generar pérdidas de alrededor de siete mil millones de pesos diarios, por lo que pidió considerar las consecuencias económicas de la medida para el sector.

Ramos Melo explicó que las empresas ubicadas en los niveles de facturación afectados por la modificación pueden operar flotas de entre 25 y 60 vehículos, dependiendo del tipo de servicio que prestan, por lo que la medida no necesariamente impactaría únicamente a grandes compañías transportistas.

577.3 Millones de toneladas se movilizaron en 2025

Para dimensionar, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), al cierre de 2025 había 252 mil 171 empresas prestadoras del servicio de autotransporte federal de carga, de las cuales 38 mil 528 estaban constituidas como personas morales. Sin embargo, la estadística no permite identificar cuántas registran ingresos superiores al nuevo límite fiscal ni cuántas reciben actualmente el estímulo.

El estímulo fiscal permite a las empresas de autotransporte acreditar hasta 50 por ciento de los gastos por peajes contra el Impuesto sobre la Renta (ISR), mecanismo que, de acuerdo con la Canacar, contribuye a compensar los elevados costos de operación del sector. Con la modificación aprobada por la Cámara de Diputados, las empresas cuyos ingresos anuales superen los 250 millones de pesos quedarían excluidas del beneficio.

Asimismo, la organización destacó que valora la acción del Gobierno federal para mantener acotado el incremento del diésel en no más de 27 pesos, porque así se evitan presiones inflacionarias, esta situación le ha pegado al sector del autotransporte porque no puede acreditar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que constituye un golpe financiero.

“El IEPS entendemos que está en cero pesos por tema de incremento del diésel y era otro colchón que tenía también el transportista para tener ese flujo para seguir operando. El no tener hoy acceso a eso, que lo entendemos, y la Presidenta vuelvo a ser enfático, en que está cuidando que no suba de los 27 pesos, pero esos eran los respiros que tiene el sector para operar” indicó el presidente de la Canacar.

Ante este escenario, la Canacar sostuvo que la propuesta para la SHCP fue ajustar el límite de ingresos tomando como referencia la inflación acumulada de los últimos años, pasar de 300 millones de pesos a 420 millones de pesos.

En caso de que la SHCP no aumentara el monto por inflación, se tienen contempladas dos propuestas: la primera, que no se realizara la modificación en la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027, y así evitar “las empresas transportistas enfrenten una reducción en las condiciones de acceso a este estímulo, incluso evitando que las empresas tengan que contraerse”.

La segunda, como la Cámara de Diputados ya aprobó la modificación, se propone que el estímulo de acreditamiento no excluya a las empresas que facturan más de 250 millones de pesos, y que todas aquellas, sin importar su tamaño o su volumen de ingresos, puedan acreditar sus gastos de peaje hasta el tope proporcional de 250 millones de facturación y lo que pase de 250 millones quede excluido del acreditamiento.

“Estamos hablando de la viabilidad de miles de empresas, de miles de empleos, de inversiones y de la continuidad de una actividad esencial para el desarrollo nacional”, puntualizó Ramos Melo.

El presidente de la Canacar sostuvo que se ha buscado el diálogo con las autoridades de la SHCP, los integrantes del Poder Legislativo y con el Ejecutivo, y aunque hay disposición para “escuchar” los planteamientos, la respuesta del Gobierno federal no ha sido la que necesita el sector del autotransporte.

“Nuestra posición es que no estamos pidiendo privilegios ni pretendemos dejar de cumplir nuestras obligaciones fiscales. Estamos solicitando condiciones que reconozcan la realidad económica del transporte y que permitan que nuestras empresas sigan trabajando, invirtiendo, generando empleos y prestando un servicio indispensable para nuestro país”, agregó.