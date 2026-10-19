Canaintex pide compras a la industria nacional

A pesar del trabajo que se ha realizado para llevar a cabo la sustitución de importaciones y el fortalecimiento del contenido nacional, ambos términos no deben quedarse en conceptos, sino llevarse a la práctica con órdenes de compra para la proveeduría interna, exhortó la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).

Rafael Torre Lamuño, presidente del organismo, dijo que los trabajos del sector buscan que haya mejor trazabilidad, control y competencia entre las empresas que son formales y añadió que la industria textil es un referente por la tecnología, la innovación y la capacidad instalada y porque tiene una ventaja al tener una cercanía con el mercado estadounidense.

Añadió que las empresas “siguen apostando por México” porque tienen “la capacidad de generar valor dentro del país”. En ese sentido, exhortó a que la sustitución de importaciones no se quede en un concepto y se convierta en órdenes de compra y en proveeduría nacional.

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En agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó la licitación para adquirir material de curación y textiles para el sistema de salud para 2027-2028 y dijo que sería de tipo internacional abierta.

Tras el resultado, el presidente de la Canaintex dijo que este tipo de licitación va en contra de la industria nacional porque participan empresas de otros países. En entrevista con La Razón dijo que en un acercamiento con Fernando Zárate, titular de la Unidad de Acceso y Abasto de Insumos para la Salud de la Secretaría de Salud, la respuesta fue que se buscó reducir costos y priorizar la “compra de productos más baratos en el extranjero”.

“Contábamos con el abasto y con el 100 por ciento del suministro de todo el catálogo de productos. Habíamos trabajado y llevado un proceso en el último año y medio con Concamin y junto con la Secretaría de Buen Gobierno, el sector salud y la Secretaría de Hacienda, en el que se había hablado de que el Plan México favorecería la asignación de contratos a la industria”.