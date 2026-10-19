Interceramic busca ir más allá de pisos y azulejos

Con una capacidad instalada de 46 millones de metros cuadrados anuales y una red de más de 400 puntos de venta en México, Interceramic busca dar el siguiente paso en su estrategia de crecimiento: dejar de concentrar su propuesta comercial únicamente en pisos y recubrimientos para convertirse en un proveedor de soluciones integrales de diseño, remodelación y transformación de espacios.

La empresa mexicana, fundada en Chihuahua en 1979, identifica nuevas oportunidades de negocio en la ampliación de su portafolio, la incorporación de servicios complementarios y el fortalecimiento de la experiencia de compra, en un mercado donde los consumidores ya no sólo buscan materiales de construcción, sino herramientas para adaptar sus hogares y espacios comerciales a sus necesidades y estilos de vida.

Ambiente presentado durante la edición 2026 de Obra Blanca. ı Foto: Especial

En entrevista con La Razón, Gerardo Cruz, executive director of Sales and Marketing, explicó que el plan de crecimiento de la compañía se concentra en tres vertientes: consolidar su posicionamiento en el segmento premium de recubrimientos cerámicos, explorar nuevas categorías de productos y desarrollar servicios que faciliten los proyectos de remodelación.

“Estamos pensando ampliar más categorías de productos que le ayuden al cliente a terminar su espacio, completar su espacio, volvernos un destino de solución completa”, señaló.

Entre las alternativas que la compañía identifica para fortalecer su propuesta comercial se encuentran el financiamiento, la asesoría de diseño y las herramientas digitales.

El cambio de estrategia responde también a una evolución en la manera en que los consumidores toman decisiones. De acuerdo con el directivo, quienes acuden a una tienda no necesariamente buscan adquirir un piso, sino modificar las condiciones de un espacio, renovar su apariencia o adaptarlo a una nueva etapa de vida.

Salas de Interceramic durante Obra Blanca 2026 en Expo Santa Fe ı Foto: Especial

Esta visión llevó a Interceramic a orientar su propuesta hacia un modelo centrado en el cliente, en el que la selección de materiales parte del uso que tendrá cada espacio y de las sensaciones que se busca generar en él.

Para ello, la compañía está utilizando conceptos de proxémica, que distinguen entre espacios íntimos, personales, sociales y públicos, con el propósito de orientar su selección de productos de acuerdo con las necesidades de cada ambiente.

“Estamos queriendo volvernos una empresa centrada totalmente en el cliente, en donde queremos entender sus motivos o propósitos de remodelación”, explicó el directivo.

INNOVACIÓN. La transformación comercial también está acompañada por cambios en el diseño y la fabricación de recubrimientos cerámicos. Actualmente, una de las principales tendencias del sector es la convivencia de formatos de gran escala con piezas pequeñas, dos propuestas que responden a distintas necesidades arquitectónicas.

Mientras los formatos grandes buscan reproducir la apariencia de otros materiales, las piezas pequeñas recuperan la identidad propia de la cerámica, mediante colores, acabados y texturas que no necesariamente intentan imitarsuperficies naturales.

A ello se suma la incorporación de tecnologías que permiten desarrollar texturas digitales más sutiles y acabados cuya apariencia cambia de acuerdo con la iluminación, lo que plantea nuevos desafíos para la comercialización en Internet.

Aunque el comercio electrónico ha ganado relevancia en diferentes industrias, el directivo reconoció que los recubrimientos cerámicos mantienen una particularidad: el consumidor necesita observar directamente los materiales, tocar sus superficies y comprobar cómo reflejan la luz antes de concretar una compra.

Por esta razón, la estrategia digital de Interceramic funciona principalmente como una herramienta de exploración y selección previa, mientras que las tiendas físicas conservan un papel relevante en la decisión final.

COLABORACIÓN. Como parte de esta evolución, Interceramic presentó durante Obra Blanca 2026, realizada del 13 al 15 de octubre en la Ciudad de México, el concepto Espacios con Autor, una propuesta desarrollada en colaboración con despachos de arquitectura e interiorismo para mostrar distintas aplicaciones de sus materiales.

A diferencia de una exhibición tradicional de productos, la empresa apostó por presentar ambientes completos, concebidos a partir de tres conceptos: Raíces, Asombro y Refugio, desarrollados junto con Gray Arquitectura, Maye Estudio y Savvy Studio, respectivamente.

Las propuestas incluyeron un espacio residencial inspirado en la identidad y la memoria, un ambiente comercial que combinó una heladería con un bar de vinos y un spa conceptual basado en los antiguos baños romanos.

El objetivo fue mostrar cómo una misma oferta de materiales puede responder a diferentes propósitos, desde la creación de espacios de descanso hasta el desarrollo de establecimientos comerciales con una identidad propia.

A estas instalaciones se sumó Atelier, un espacio desarrollado con Material Spec que permitió a los visitantes explorar combinaciones de materiales cerámicos y no cerámicos, elaborar composiciones y seleccionar productos para sus proyectos.

La propuesta también incorporó una herramienta digital de registro y seguimiento mediante la cual los asistentes podían identificar materiales de su interés y recibir un resumen de su selección.

Para Interceramic, la colaboración con arquitectos, interioristas y desarrolladores representa una vía para fortalecer su presencia en proyectos de construccióny remodelación.