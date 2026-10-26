¿Qué carreteras están bloqueadas HOY lunes 26 de octubre?

Transportistas protestan nuevamente en el país por la inseguridad, las extorsiones en carreteras y los altos costos operativos. Como han hecho en ocasiones anteriores, lo hacen a través de un paro nacional y bloqueos en las principales carreteras del país hoy, lunes 26 de octubre.
El paro de transportistas comenzó a las 08:00 horas de este lunes, aunque el inicio de la protesta no fue uniforme y los bloqueos han comenzado paulatinamente, o se prevé que lo hagan en las próximas horas del día.
De acuerdo con la información disponible en fuentes y medios de comunicación, las carreteras en las que se prevén bloqueos por el paro nacional de transportistas este lunes 26 de octubre son las que se enlistan a continuación.
Ajuste a deducciones sólo afectará a 170 empresas de transporte; Sheinbaum
¿Qué carreteras están bloqueadas por el paro de transportistas HOY 26 de octubre?
1. Valle de México y Centro (CDMX y Estado de México)
- Autopista México-Querétaro: Concentraciones y presencia en accesos como Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y la caseta de Palmillas.
- Autopista México-Puebla: Afectaciones notorias en las inmediaciones de la caseta de San Martín Texmelucan y la zona de Chachapa.
- Autopista México-Pachuca: Concentraciones principalmente a la altura de Ecatepec.
- Autopista México-Cuernavaca y accesos a Morelos: Presencia en zonas como El Polvorín, Chamilpa, la autopista Siglo XXI y casetas de la región.
- Otras vías en Edomex: Circuito Exterior Mexiquense, Autopista Chamapa-Lechería (hacia el AIFA), Autopista Peñón-Texcoco, Arco Norte, así como las carreteras a Texcoco y Chalco.
- Autopista México-Toluca: A la altura de La Marquesa.
2. Zona Norte y Frontera
- Nuevo León: Carretera Monterrey-Laredo (kilómetro 14), Carretera Monterrey-Saltillo (entronque de García) y Carretera Nacional (municipio de Allende).
- Tamaulipas: Accesos y laterales en Nuevo Laredo, tramos de la carretera Reynosa-Río Bravo y Tampico-El Mante (con circulación lenta a un carril).
- Chihuahua: Zona de la caseta Sacramento y accesos a Ciudad Juárez / Chihuahua.
3. Bajío y Occidente
- Guanajuato: Carretera Federal 45, tramos en Silao (rumbo a Puerto Interior), Irapuato y la ruta Salamanca-Celaya.
- Jalisco: Ingresos a la Zona Metropolitana de Guadalajara (carreteras a Nogales, Chapala, Colima y México), además del Macrolibramiento.
- Querétaro: Autopista México-Querétaro, caseta de Palmillas y puntos cercanos a Celaya.
- Michoacán: Concentraciones en Morelia (salida a Estadio Morelos, Periférico y Centro Histórico) y tramos hacia Pátzcuaro.
4. Sur, Golfo y Sureste
- Veracruz: Autopista 150D (Córdoba-Orizaba en tramos como Cumbres de Maltrata y Rancho Trejo), caseta de Fortín, tramos en Perote, Xalapa, el puerto de Veracruz (kilómetro 13.5 y zona portuaria) y Coatzacoalcos-Minatitlán.
- Puebla: Autopista Puebla-Orizaba (tramos Amozoc, Acatzingo y Esperanza).
- Tabasco: Ruta Villahermosa-Cárdenas.
- Chiapas: Zona de la caseta de cobro en San Cristóbal de las Casas.
- Tlaxcala: Libramiento Apizaco-Huamantla, carretera Apizaco-Tlaxco y la vía México-Veracruz (Calpulalpan).
Es importante notar que podrían no llevarse a cabo todos los bloqueos aquí enlistados, y algunos otros pueden terminar antes de lo previsto, ambos casos dependiendo de las condiciones y las negociaciones que se lleven a cabo con autoridades federales y estatales.
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